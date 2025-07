Island strebt Sicherheitspartnerschaft mit EU an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kopenhagen (Reuters) - Island strebt eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft mit der Europäischen Union an.

Das kündigte die isländische Regierungschefin Kristrun Frostadottir am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Keflavik an. Sie hoffe, die Gespräche bis zum Ende des Jahres abschließen zu können, sagte Frostadottir. "Dies ist sehr wichtig für uns, um zu zeigen, dass wir bei kritischen Infrastrukturen, beim Katastrophenschutz und bei jeder Art von Verteidigungsinvestition (...) zusammenarbeiten können."

Nach der Invasion der Ukraine haben europäische Länder ihre Sicherheitsbündnisse verstärkt. Schweden und Finnland traten dem westlichen Militärbündnis Nato bei. Im Nordatlantik erheben die USA unter anderem aus Sicherheitsgründen Ansprüche auf Grönland.

