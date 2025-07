OTS: METZEN Industries GmbH / METZEN Industries übernimmt Gerwin Silotechnik ...

METZEN Industries übernimmt Gerwin Silotechnik GmbH / Stärkung im Bereich Material Handling Hamburg (ots) - Die METZEN Industries GmbH erweitert mit der Übernahme der Gerwin Silotechnik GmbH gezielt ihre Kapazitäten im Bereich Material Handling. Vor dem Hintergrund steigender Infrastrukturinvestitionen in Europa positioniert sich METZEN damit strategisch für künftiges Wachstum - mit verstärktem technischem Know-how, lokaler Präsenz und einem leistungsstarken Produktionsstandort in Beckum. Mit der Integration von GERWIN erschließt sich METZEN zusätzliche Kompetenzen in der Planung und Fertigung von Schüttgutanlagen - von Fördertechnik über Entstaubung bis zur Silotechnik - und vergrößert das eigene Lösungsspektrum entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Standort Beckum wird dabei nicht nur erhalten sondern langfristig gestärkt. GERWIN setzt auf innovative Technologien mit nachhaltigem Mehrwert. Moderne fördertechnische Lösungen ermöglichen es, den Einsatz schwerer Baumaschinen deutlich zu reduzieren. Das Ergebnis: ein geringerer Kraftstoffverbrauch und eine messbare Senkung der CO2-Emissionen. "Die Anforderungen an Infrastrukturprojekte steigen - sowohl technisch als auch logistisch. Mit GERWIN an unserer Seite können wir Kunden künftig noch umfassender unterstützen, insbesondere in der Baustoff- und Recyclingbranche. Der Standort Beckum spielt dabei eine Schlüsselrolle", erklärt Ramin Ghalibaf, CEO von METZEN Industries. Michael Gerwin, Gründer der Gerwin Silotechnik GmbH, sieht in METZEN einen langfristigen Partner für Weiterentwicklung und Zukunftssicherung: "METZEN ist für uns der richtige Schritt: ein Unternehmen mit Vision, technischer Tiefe und dem Willen, in die richtigen Bereiche zu investieren - darunter unser Standort in Beckum, der seit Jahrzehnten ein starker Pfeiler für Qualitätsanlagen in Europa ist." Der Geschäftsführer der Gerwin Silotechnik GmbH, Marcel Funk, wird das Unternehmen weiterführen und dessen Entwicklung vorantreiben. Im Rahmen einer Management-Beteiligung wird Herr Funk zudem weiterer Gesellschafter von METZEN. Seine langjährige Erfahrung in der Schüttguttechnik - insbesondere in der Kalk-, Gips- und Recyclingindustrie - sorgt für Kontinuität und neue Impulse zugleich: "Ich sehe große Chancen in der Kombination unserer Engineering-Stärken mit der Infrastruktur und Projektkompetenz von METZEN. Wir wollen die steigende Nachfrage nach zukunftsfähigen Material Handling-Lösungen aktiv mitgestalten - Beckum bleibt dabei ein zentraler Dreh- und Angelpunkt." Die Übernahme unterstreicht den Anspruch von METZEN Industries, nicht nur organisch zu wachsen, sondern gezielt in Schlüsselbereiche zu investieren, die für moderne Infrastrukturentwicklung und nachhaltige Rohstoffversorgung essenziell sind. Über METZEN Industries GmbH Die METZEN Industries GmbH ist ein führender Anbieter im Maschinen- und Anlagenbau mit über 50 Jahren Erfahrung. An acht Standorten in Deutschland und Luxemburg beschäftigt METZEN rund 250 Mitarbeitende. Mit über 10.000 realisierten Projekten weltweit steht METZEN für technische Präzision, partnerschaftliches Handeln und nachhaltige Lösungen - insbesondere in den Bereichen Materials, Energy, Circular Economy und Food. Über Gerwin Silotechnik GmbH Die Gerwin Silotechnik GmbH mit Sitz in Beckum ist seit über 45 Jahren spezialisiert auf Anlagenbau und Komponenten für die Schüttgutindustrie. Mit rund 140 Mitarbeitenden bietet GERWIN europaweit Komplettlösungen für Schotterwerke, Transportbeton-, Asphalt- und Recyclinganlagen - inklusive Planung, Fertigung, Montage und Service. Der Standort Beckum verfügt über eigene Statik, Logistik und Montageteams und ist damit bestens aufgestellt für präzise und termingerechte Umsetzung anspruchsvoller Projekte. Pressekontakt: METZEN Industries GmbH Ines Luther - Marketing & Communications Mobil 0160-1598966 Email mailto:ines.luther@metzen.org Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173367/6080482 OTS: METZEN Industries GmbH