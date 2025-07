Bilanzsaison und Zölle machen Dax-Anleger nervös

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Auftakt der deutschen Bilanzsaison und die anhaltenden Zollsorgen stimmen die Dax-Anleger vorsichtig.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,3 Prozent tiefer bei 24.236,09 Punkten.

"Da die Berichtssaison beginnt und die Zollunsicherheit die Anleger zum Warten zwingt, macht man eben so viel Sommerpause auf dem Frankfurter Parkett, wie es gerade so möglich ist", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. "Die Anleger stehen Gewehr bei Fuß, um im Notfall handlungsbereit zu sein." Im Fokus stand dabei vor allem der Geschäftsbericht von SAP, der am Abend veröffentlicht wird. Die Zahlen des Walldorfer Software-Giganten gelten als Startschuss für die Bilanzsaison der deutschen Großkonzerne.

Für Verunsicherung sorgten zudem die Bilanzen der kleineren Unternehmen. Im Dax konnte Sartorius seine vorbörslichen Gewinne vorerst nicht halten. Die Aktien rutschten nach der Eröffnung um fast acht Prozent ab, bevor sie sich bei einem Minus von rund fünf Prozent einpendelten. Der Labor- und Pharma-Zulieferer hatte im ersten Halbjahr zwar von einem starken Geschäft mit Produkten für die Herstellung von Biotechmedikamenten profitiert. Dennoch fiel der Umsatz unter den Markterwartungen aus.

Unter Druck im SDax geriet unter anderem SMA Solar. Eine hohe Wertminderung auf Lagerbestände im ersten Halbjahr zog die Titel des Solartechnik-Anbieters um knapp vier Prozent nach unten.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)