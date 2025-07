Paris verurteilt Israels Vorrücken in Gaza

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat das weitere Vorrücken Israels im Gazastreifen heftig kritisiert. "Die humanitäre Lage in Gaza ist unwürdig, es ist ein Skandal, der sofort beendet werden muss", sagte Barrot dem Sender France Inter. Es gebe "keine Rechtfertigung mehr für die Militäroperationen der israelischen Armee in Gaza. Es ist eine Offensive, die eine bereits katastrophale Situation noch verschlimmern wird, die zu weiteren Zwangsumsiedlungen führen wird, die wir aufs Schärfste verurteilen." Barrot verlangte außerdem Zugang für die Presse in den Gazastreifen. "Ich fordere, dass die freie und unabhängige Presse Zugang zu Gaza erhält, um zu zeigen, was dort geschieht, und um darüber zu berichten."/evs/DP/zb