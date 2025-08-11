Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Kritik an Merz/Israel
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Kritik an Merz/Israel:
"Natürlich darf sich Israel verteidigen - aber es muss das Völkerrecht achten. Außenminister Johann Wadephul (CDU) war erst kürzlich in Israel, um auf die dortige Regierung einzuwirken. Dass der israelische Premier eine Woche später ankündigte, Gaza-Stadt einnehmen zu wollen, musste Konsequenzen haben. Das kann niemanden überraschen - auch nicht in der Union. Mit seiner Entscheidung hat Merz als Kanzler gehandelt, nicht als CDU-Parteichef. Es spricht für ihn, dass ihm seine Rolle so klar ist. CDU und CSU schwächen jetzt ihren Mann an der Spitze. Zumal bereits absehbar ist: Lenkt Israel nicht ein, werden weitere Maßnahmen unumgänglich sein."/yyzz/DP/nas
