EQS-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: Strategische Übernahme, Kooperation mit globaler Bildungsgruppe, neue Produktionsstätte, Start „Projekt 1.000“

EQS-Ad-hoc: FutureSmart Holdings AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Markteinführung

FutureSmart Holdings AG: Strategische Übernahme, Kooperation mit globaler Bildungsgruppe, neue Produktionsstätte, Start „Projekt 1.000“



23.07.2025 / 14:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Strategische Übernahme, Kooperation mit globaler Bildungsgruppe, neue Produktionsstätte, Start „Projekt 1.000“

Highlights der aktuellen Entwicklungen:

Strategische Übernahme in Vorbereitung – voraussichtlicher Ergebnisbeitrag von 250.000 EUR p.a.

Vorstand bekräftigt Kurspotential der Aktie – Ziel: Rückkehr zur Erstnotiz von 5,00 EUR

„Projekt 1.000“ gestartet – Versand personalisierter cloudbasierter Werbemittel an 1.000 Entscheider

Produktionskapazitäten deutlich ausgeweitet – neue Fertigung in Portugal eröffnet

Verhandlungen mit globaler Bildungsgruppe – Ziel: Digitalisierung an 65 Privatschulen weltweit

Hauptversammlungssaison gestartet – FutureSmart-Lösungen erstmals im großflächigen Einsatz

Strategische Übernahme zur Geschäftsfelderweiterung

Die FutureSmart Holdings AG (ISIN DE000A3DU5V8) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem Finanzdienstleister mit Fokus auf Aktionärsversammlungen und Investor Relations. Das Ziel der geplanten Transaktion ist die Ausweitung des Geschäftsbereichs HV-Dienstleistungen innerhalb der Unternehmensgruppe.

Im Fall einer erfolgreichen Übernahme rechnet der Vorstand mit einem zusätzlichen Jahresumsatz im niedrigen siebenstelligen Bereich sowie einem positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von rund 250.000 EUR nach Steuern. Der Abschluss der Verhandlungen wird kurzfristig erwartet.

Zielgesellschaft: Etablierter Anbieter von Investor Relations und HV-Dienstleistungen

Erwarteter Umsatzbeitrag: niedriger siebenstelliger Bereich

Voraussichtlicher Ergebniszuwachs: 250.000 EUR p.a.

Abschluss der Verhandlungen: zeitnah erwartet

Kooperation mit Bildungsgruppe im K–12-Segment in Vorbereitung

In Zusammenarbeit mit einem weltweit aktiven Anbieter von Bildungseinrichtungen verhandelt die FutureSmart Gruppe aktuell über eine Kooperation mit dem Ziel, 65 Bildunseinrichtungen in 11 Ländern mit insgesamt knapp 50.000 Schülern mit den Cloud2Go Lösungen auszustatten. Der Abschluss der Gespräche ist für den Start des neuen Schuljahres geplant.

Alexander Coenen, Geschäftsführer der Cloud2Go GmbH kommentiert: „Diese Kooperation kann einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte markieren, denn wir würden damit nicht nur in das Bildssegment einsteigen – ein Bereich, der meiner Meinung nach sehr gut zu unseren Lösungen passt – wir würden darüber hinaus Zugang zu den Eltern der Schüler dieser Privatschulen erhalten, die gröβtenteils selbständige Unternehmer sind, und ebenfalls Bedarf an unseren Produkten haben. Das Umsatzpotential liegt somit im deutlich siebenstelligen Bereich.“

Cloud2Go startet „Projekt 1.000“ und adressiert starkes Marktvolumen

Laut dem Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft (GWW) lag der Umsatz der Werbeartikelbranche in Deutschland im vergangenen Jahr bei rund 3,33 Milliarden Euro.

Die gängisten Werbeartikel in Deutschland (und auch weltweit) sind sogenannte Streuartikel – also kleine, günstige Produkte, die in großen Mengen verteilt werden und oft mit dem Firmenlogo bedruckt sind.

USB-Sticks und Tech-Gadgets stehen dabei laut Lebensmittelpraxis.de mit einem geschätzten jährlichen Umsatz von 320 Mio. EUR an zweiter Stelle der Wunschliste bei Konsumenten.

Die Tochtergesellschaft Cloud2Go GmbH hat ihr neues Konzept zur digitalen Kundenakquise gestartet. Mit personalisierten cloudbasierten Smartcards sollen täglich neu gegründete Unternehmen erreicht werden – ein Markt mit rund 1.600 Neugründungen pro Tag in Deutschland.

Umsatzpotenzial: rund 5 Mio. EUR p.a.

Pilotlauf gestartet mit 1.000 Empfängern im aktuellen Quartal

Smartcards bieten 3 Monate kostenlosen Cloudzugang, danach kostenpflichtige Freischaltung

Die neue Produktionsstätte in Portugal erhöht die monatliche Fertigungskapazität um bis zu 25.000 Karten und sichert langfristig skalierbares Wachstum.

Beginn der Hauptversammlungsaison

Der August ist traditionell der Monat in dem die Hauptversammlungen der meisten börsennotierten Gesellschaften stattfinden. So halten auch die ersten Kunden der FutureSmart Gruppe ihre Hauptversammlung im August ab. Um die innovativen Lösungen der FutureSmart Gruppe - mit NFC-basierten Stimmkarten, Echtzeit-Anzeige der Abstimmungsergebnisse, automatischer Präsenzerfassung von Zu- und Abgängen mittels NFC Check-in und Check-out und der umweltfreundlichen und nachhaltigen Weitergabe von Präsentationen und Geschäftsberichten über die eigene Cloud - weiter am Markt zu etablieren, werden die Hauptversammlungen dazu genutzt entsprechendes Film- und Videomaterial zu erstellen, das dann in einer zielgerichteten Werbeaktion potentiellen Kunden im Bereich der HV-Dienstleistungen vorgestellt werden soll. Auch aus dem Bereich der Dienstleistungen rund um die Hauptversammlung erwartet die FutureSmart Gruppe für das kommende Geschäftsjahr einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrag.

Produkthighlights und Alleinstellungsmerkmale:

NFC-Stimmkarten & automatischer Check-in/out

Echtzeit-Abstimmungsergebnisse

Cloudbasierte Bereitstellung aller Unterlagen

Signifikantes Erholungspotential der Aktie:

Andreas Franz, Vorstand der FutureSmart Holdings AG, erklärt:

„Dank einiger unserer Ankerinvestoren konnte der anfängliche Kursrückgang abgefedert werden – der Kurs hat einen Boden gebildet. Basierend auf der aktuellen Entwicklung und den immensen Zukunftspotentialen birgt das derzeitige Kursniveau meiner Meinung nach ebenfalls immenses Erholungspotential. Wir werden zumindest alle Hebel in Bewegung setzen, um das durch Gutachten gestützte Niveau der Erstnotiz bei 5,00 EUR wieder zu erreichen.“

Über FutureSmart Holdings AG

Die FutureSmart Holdings AG ist eine technologiegetriebene Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf digitale Infrastruktur, innovative Cloudlösungen und skalierbare Geschäftsmodelle. Ziel ist es, durch organisches Wachstum und strategische Mehrheitsbeteiligungen langfristig Wert für Aktionäre zu schaffen.

Ende der Insiderinformation

23.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2173698 23.07.2025 CET/CEST