Aktien Asien: Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben nach den Gewinnen der Vortage am Freitag etwas auf die Bremse getreten. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den starken Vortagen.

Am japanischen Markt galt es zudem, Inflationsdaten zu verarbeiten. Die Inflation im Großraum Tokio war überraschend unter die Marke von drei Prozent gefallen. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,9 Prozent. Im Juni hatte die Teuerung noch bei 3,1 Prozent gelegen und im Mai bei 3,6 Prozent. Analysten hatten einen weiteren Rückgang im Juli erwartet, waren aber im Schnitt eine höhere Jahresrate von 3,0 Prozent ausgegangen.

Die Marktstrategen der Deutschen sprachen allerdings von uneinheitlichen Zahlen. Eine noch stärker bereinigte Variante der Verbraucherpreise habe sich den fünften Monat in Folge über drei Prozent gehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,88 Prozent auf 41.456,23 Punkte. Der japanische Aktienmarkt war nach der Einigung im Zollstreit mit den USA in den vergangenen Tagen der Platzhirsch in Fernost gewesen.

Ähnlich war das Bild an den übrigen größeren Börsen. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, sank um 0,53 Prozent auf 4.127,09 Punkte, der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,05 Prozent auf 25.396,47 Punkte nach. Auch am australischen Markt kam es zu leichten Abgaben. Der S&P/ASX 200 schloss 0,49 Prozent tiefer mit 8.666,90 Punkten./mf/mis