IRW-News: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt

Vancouver, BC, 24. Juli 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (vormals New Wave Holdings Corp.) (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCPK: RBOHF) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 23. Juni 2025 und 23. Mai 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) nunmehr abgeschlossen hat. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen 10.500.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,30 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös in Höhe von 3.150.000 $ erzielt.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens (eine Aktie) und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss der Platzierung zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,35 $.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen ein Vermittlungshonorar (Finders Fee) bezahlt, das sich aus einem Barbetrag in Höhe von 161.903,70 $ und 574.702 Stammaktienkaufwarrants (die Finders Warrants) zusammensetzt. Im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) kann jeder Finders Warrant innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von jeweils 0,35 $ gegen eine Aktie eingetauscht werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös für Unternehmensentwicklungs- und Marketinginitiativen sowie als Working Capital zu verwenden. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der CSE sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Der erfolgreiche Abschluss dieser Privatplatzierung ist ein entscheidender Wendepunkt für Humanoid Global. Wir haben nun die Möglichkeit, neue Investitionschancen im Bereich der humanoiden Robotik zu sondieren und können damit zeigen, dass uns eine reale, greifbare Wertschöpfung für unsere Investoren ein echtes Anliegen ist, erklärt Joshua Matettore, Chief Executive Officer von Humanoid Global.

Gewährung von Aktienoptionen und RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Einklang mit seinem Aktienoptions- und RSU-Plan vom 24. Oktober 2019 - und vorbehaltlich der Genehmigung der CSE - einer Führungskraft des Unternehmens insgesamt 150.000 Incentive-Optionen (die Optionen) und 150.000 Restricted Share Units (die RSUs) zugewiesen hat. Jede Option kann innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von 0,61 $ gegen eine Aktie des Unternehmens eingetauscht werden. Die Optionen werden mit sofortiger Wirkung unverfallbar und am 24. Juli 2030 getilgt. Jede RSU berechtigt den Empfänger bei Eintritt der Unverfallbarkeit zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens. Die RSUs werden mit sofortiger Wirkung unverfallbar und am 24. Juli 2028 getilgt.

Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß den Wertpapiergesetzen in den jeweiligen US-Bundesstaaten registriert. Solche Wertpapiere dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des obengenannten Gesetzes in der geltenden Fassung nicht angeboten oder verkauft werden.

ÜBER HUMANOID GLOBAL HOLDINGS CORP.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCPK: RBOHF) ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf die Unterstützung innovativer und schnell wachsender Unternehmen in den Sektoren E-Sports, Künstliche Intelligenz, Blockchain und Web3 konzentriert.

Anleger, die mit Humanoid Global Holdings in Verbindung treten möchten, können mehr über das Unternehmen erfahren, indem sie sich an Geoff Balderson, Chief Financial Officer, wenden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Geoff Balderson, Chief Financial Officer, Humanoid Global Holdings Corp., (604) 602-0001

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

Anthony Zelen

Direktor

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt, die Verwendung der Erlöse sowie die verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots beinhalten und unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die solchen Ereignissen normalerweise innewohnen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten Prognosen abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeit besten Einschätzungen des Managements auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft oder genehmigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

