EQS-News: Produktionsvorstand Reiner Drews verlässt ElringKlinger

Produktionsvorstand Reiner Drews verlässt ElringKlinger



28.07.2025 / 14:25 CET/CEST

Produktionsvorstand Reiner Drews verlängert Vorstandsvertrag nicht und wird zum 31. März 2026 aus dem Konzern ausscheiden

Aufsichtsratsvorsitzender Helmut P. Merch bedauert Entscheidung und dankt für großen langjährigen Beitrag in der Weiterentwicklung des Konzerns

Nachfolgeprozess bereits eingeleitet

Produktionsvorstand Reiner Drews hat den Aufsichtsrat der ElringKlinger AG darüber informiert, dass er seinen zum 31. März 2026 auslaufenden Vertrag als Vorstandsmitglied der ElringKlinger AG nicht verlängern und mit Ablauf des Vertrags aus persönlichen Gründen aus dem Konzern ausscheiden werde.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut P. Merch kommentiert im Namen des gesamten Gremiums: „Wir nehmen die Entscheidung von Reiner Drews mit großem Bedauern und Respekt zur Kenntnis und danken ihm für sein hohes Engagement bei der Weiterentwicklung des ElringKlinger-Konzerns, insbesondere in der tiefgehenden Transformation der Branche. Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute.“ Der Aufsichtsrat hat den strukturierten Prozess zur Nachfolgebesetzung bereits eingeleitet.

Reiner Drews (56) gehört dem ElringKlinger-Konzern bei Auslaufen seines Vertrags insgesamt über 19 Jahre an. 2006 trat er als Leiter des Geschäftsbereichs Spezialdichtungen in das Unternehmen ein. Ab 2016 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für den Geschäftsbereich Zylinderkopfdichtungen, ehe er 2018 als Chief Operating Officer in den Vorstand berufen wurde. In dieser Funktion verantwortet er neben den Geschäftsbereichen Lightweighting/Elastomer Technology, Metal Forming & Assembly Technology und Metal Sealing Systems & Drivetrain Components auch die Zentralbereiche Procurement & Supply Chain Management, Production & Tooling, Quality und Real Estate & Facility Management. Ebenso berichten die wesentlichen weltweiten Produktionswerke an ihn.

Über ElringKlinger

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert – mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen wie Kunststoffgehäusen und metallischen Stanz- und Formteilen. Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten u.a. mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm.

Insgesamt engagieren sich innerhalb von ElringKlinger rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.

