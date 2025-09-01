EQS-News: ARI Motors Industries SE: Veröffentlichung der Planzahlen 2025–2029, Unternehmensbewertungen und strategische Maßnahmen zur Steigerung des Shareholder Value

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Research Update/Prognose

Corporate News

Borna, 1. September 2025 – Die ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4, ISIN DE000A3D6Q45) veröffentlicht die aktualisierten Planzahlen der operativ tätigen 100%-Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für die Geschäftsjahre 2025 bis 2029. Auf dieser Grundlage wurden zwei unabhängige Unternehmensbewertungen erstellt, die weit oberhalb der aktuellen Marktkapitalisierung der ARI Motors Industries SE liegen. Zudem konkretisiert die Gesellschaft ihre strategische Planung für die kommenden Jahre sowie Maßnahmen, um die bestehende Unterbewertung am Kapitalmarkt zu beheben.

Finanzplanung 2025–2029

Umsatzwachstum: von 5,6 Mio. EUR (2025) auf 12,3 Mio. EUR (2029).

Ergebnis (EBT): von 0,86 Mio. EUR (2025) auf 3,90 Mio. EUR (2029).

Fahrzeugauslieferungen: von 270 (2025) auf 500 (2029).

Warenkorbwert pro Fahrzeug: Anstieg von 18.500 EUR (2025) auf 22.000 EUR (2029).

Service-/Ersatzteilgeschäft: Steigerung von 0,6 Mio. EUR (2025) auf 1,32 Mio. EUR (2029).

Unternehmensbewertungen

Dipl.-Kfm. Johannes Wessling (Abschlussprüfer der Gesellschaft): Bewertungsstichtag: 31.12.2024 Objektivierter Unternehmenswert nach IDW S1 und Plausibilisierung nach IDW PS 314. Spannbreite Equity Value: 22,33 Mio. EUR bis 27,56 Mio. EUR. Fair Value je Aktie: 2,23 bis 2,32 EUR.

Forvis Mazars (Top-10 globales WP-Netzwerk): Bewertungsstichtag: 31.12.2024 Indikativer Eigenkapitalwert: 11,51 Mio. EUR. Fair Value je Aktie: 1,15 EUR.

Damit liegt der abgeleitete faire Wert der ARI Motors Industries SE um ein Mehrfaches über der derzeitigen Börsenbewertung.

Strategische Ausrichtung der ARI Motors GmbH

Die Planungen basieren auf den aktuellen Halbjahreszahlen 2025, dem Auftragsbestand und den laufenden Verhandlungen mit Kunden sowie öffentlichen Ausschreibungen.

2025: Zurückhaltende Nachfrage im Neufahrzeugsegment infolge der gesamtwirtschaftlichen Lage. Positive Impulse durch öffentliche Ausschreibungen (Gemeinden, Städte). Ausbau des Gebrauchtwagengeschäfts mit attraktiven Margen (Leasingrückläufer). Zunehmende Ersatzteil- und Serviceumsätze.

2026: Markteinführung eines neuen Leichttransportermodells, höher positioniert als das Volumenmodell ARI 458. Deutlich größerer Mehrwert für Kunden (Ladefläche, Reichweite, Ausstattung). Steigender durchschnittlicher Warenkorbwert durch individuelle Aufbaukonfigurationen. Zunehmende Service- und Ersatzteilnachfrage.

Ab 2027: Weitere Modellneueinführungen und Etablierung am Markt. Fokus auf B2B-Segment im Bereich Elektro-Nutzfahrzeuge (höhere Margen). Skaleneffekte durch höhere Stückzahlen → sinkende Wareneinkaufspreise. Stabile Gebrauchtfahrzeugpreise bei Elektrotransportern im Gegensatz zu Pkw. Wachstum im After-Sales-Service (Ersatzteile, Reparaturen).

Digitalisierung & Effizienz: Fortschreitende Digitalisierung von Vertrieb, Buchhaltung, Kundenservice und Produktion. Geringer zusätzlicher Personalbedarf trotz steigender Auslieferungen. Ausbau von Partnerwerkstätten zur effizienten Serviceabdeckung.

Marketing & Vertrieb: Verstärkung der erfolgreichen Onlinevertriebsstrategie mit Fokus auf KI-gestützte Prozesse. Ausbau von Social Media und digitalem Marketing. Erweiterung des Händler- und Partnernetzwerks. Geografische Expansion: u.a. Österreich, Schweiz, Dänemark, Tschechien, Polen, Italien, Luxemburg, Frankreich, Kroatien.

Maßnahmen zur Hebung des Shareholder Value

Die ARI Motors Industries SE erkennt die erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und den durch die Unternehmensbewertungen abgeleiteten Fair Values. Um den Shareholder Value zu steigern und die Unterbewertung zu beheben, plant die Gesellschaft unter anderem:

Intensivierung der Kapitalmarktkommunikation: Erhöhung der Transparenz durch regelmäßige Berichterstattung, Roadshows und Investorenkonferenzen.

Stärkung der Investor-Relations-Aktivitäten: Ausbau internationaler Kapitalmarktansprache, insbesondere in europäischen Finanzzentren.

Erweiterung des Analysten- und Research-Coverage: Ziel ist die breitere Wahrnehmung bei institutionellen Investoren.

Prüfung weiterer Kapitalmarktmaßnahmen: z.B. mögliche Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und Erhöhung der Visibilität am Markt.

Steigerung der operativen Performance: Umsetzung der beschriebenen Wachstumsstrategie mit Fokus auf neue Modelle, B2B-Kunden und Servicegeschäft.

Kommentar des Geschäftsführenden Direktors

Thomas Kuwatsch, Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE, erklärt:

„Die beiden vorliegenden Unternehmensbewertungen unterstreichen eindrucksvoll die gravierende Unterbewertung unserer Gesellschaft am Kapitalmarkt. Genau diese Ausgangssituation nutzen wir, um uns in den kommenden Monaten noch stärker in Richtung Investoren zu öffnen. Bereits im September starten wir eine intensive Roadshow, bei der wir sowohl institutionelle Investoren als auch kapitalmarktorientierte Medien gezielt ansprechen. Ein weiterer Höhepunkt ist unsere Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum vom 24. bis 26. November 2025 in Frankfurt am Main. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir haben unter den run 800 teilnehmenden Investmenthäusern die für uns relevanten Investoren bereits identifiziert und proaktiv kontaktiert. Mit dieser Kapitalmarktstrategie, den positiven Bewertungen und unserem operativen Wachstumskurs sind wir überzeugt, das Interesse am Unternehmen nachhaltig zu steigern und unseren Aktionären langfristig deutlichen Mehrwert zu schaffen.“

