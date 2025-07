HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis

Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2025 am 18. August 2025



Einladung



Einladung (PDF)

Basel, 28. Juli 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2025 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am:

Montag, 18. August 2025 10:00 Uhr MESZ

Ihre Gesprächspartner werden sein:

Marco Feusi, Chief Executive Officer

Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Telefonkonferenz und Webcast

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden Nummern:

+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK). Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste

Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast

Aufzeichnung

Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay

Halbjahresbericht und Präsentation

Der Halbjahresbericht 2025, die Medienmitteilung und die Präsentation zum Halbjahresergebnis werden am Montag, 18. August 2025, ab 06.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website verfügbar sein.

Anmeldung

Bitte registrieren Sie sich bis am Freitag, 15. August 2025 hier: Teilnahme

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt CHF 2.0 Mrd. Das Immobilienportfolio umfasst 41 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie attraktive Wohnliegenschaften in den Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Die herausragende Entwicklungspipeline erlaubt ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum über die nächsten Jahre. Mit der eigenen Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Projektentwicklung auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial.

