Börsen im Aufwind – Konjunkturdaten geben Richtung vor

Nach einem durchwachsenen Wochenstart zeigt sich der DAX am Dienstagmorgen in robuster Verfassung. Rückenwind kommt von einer stabilen Nachrichtenlage und der Hoffnung auf konjunkturelle Impulse. Während der deutsche Leitindex an Boden gewinnt, bleiben die US-Vorgaben zaghafter – jedoch mit positiver Tendenz. Die Märkte agieren vorsichtig optimistisch, der Blick richtet sich zunehmend auf die anstehenden Wirtschaftsdaten aus Übersee.

Makroökonomischer Überblick:

Im Zentrum des Interesses stehen heute die JOLTs-Daten aus den USA. Die Zahl offener Stellen für Juni wird am Nachmittag veröffentlicht und könnte Hinweise auf die Dynamik des US-Arbeitsmarkts liefern – ein entscheidender Faktor für die geldpolitische Ausrichtung der Federal Reserve. Erwartet wird ein Rückgang auf rund 7,5 Millionen unbesetzte Stellen. Aus Europa kommt unterdessen ein solides Signal: Spaniens Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 2,8 % zu – ein stabiler Wert, der über den Erwartungen liegt und die Widerstandsfähigkeit der südeuropäischen Wirtschaft unterstreicht.

Aktien im Fokus:

Heidelberger Druckmaschinen sorgt heute für Gesprächsstoff. Die Aktie zeigt sich zu Börsenstart deutlich fester, nachdem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Verteidigungsspezialisten VINCORION bekannt gegeben hat. Mit dem Einstieg in den sicherheitsrelevanten Industriesektor will HEIDELBERG seine technologische Expertise in neue Märkte übertragen. Ziel ist die Entwicklung von Energiemanagementsystemen für militärische Anwendungen – ein Schritt, der nicht nur neue Geschäftsfelder erschließt, sondern auch die industrielle Souveränität am Standort Deutschland stärken soll.

Siltronic hingegen steht unter Druck. Der Wafer-Hersteller hat im Zuge seiner Quartalszahlen einen vorsichtigeren Ausblick für 2025 gegeben. Trotz eines soliden zweiten Quartals – mit einem Umsatz von 329 Millionen Euro und einer operativen Marge von 26,3 % – bleibt die Nachfrage aus der Halbleiterbranche verhalten. Die Lagerbestände bei Kunden sind weiterhin hoch, was die Bestelltätigkeit bremst. Der angekündigte Umsatzrückgang im kommenden Jahr belastet die Stimmung.

