EQS-News: Positive Entwicklung des KMU-Anleihemarkts im ersten Halbjahr 2025: Steigende Platzierungsquote, sinkende Kupons

11 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 464 Mio. Euro, Steigerung um 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Durchschnittlicher Kupon mit 7,18 % p.a. deutlich unter Vorjahreszeitraum (8,87 % p.a.)

Energiesektor fällt ab: Hohe Branchendiversifikation bei Anleiheemittenten

Ausgefallenes Anleihevolumen in H1 2025 bei lediglich 10,0 Mio. Euro

KMU-Anleiheemittenten schneiden bei IR.score deutlich besser ab – höhere Zahl an Folgeemissionen und öffentlichen Angeboten maßgebend

29. Juli 2025 – Der deutsche KMU-Anleihemarkt trotzt weiterhin dem rauen Kapitalmarktklima. In einem von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten Umfeld zeigt sich der Markt im ersten Halbjahr 2025 robust und aufnahmefähig. Das Platzierungsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich an – und das, obwohl die durchschnittlichen Zinskupons spürbar nachgaben. Die Zahlen sprechen für sich: Der Erholungstrend, der sich bereits 2024 abzeichnete, hat sich weiter verfestigt. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Halbjahresanalyse der iron AG zum deutschen KMU-Anleihemarkt.

Emissionszahl stabil, Platzierungsquote zieht deutlich an – Anlegerinteresse bleibt hoch

Die Zahl der Emissionen blieb im ersten Halbjahr 2025 auf Vorjahresniveau: zehn Unternehmen begaben insgesamt elf Anleihen – exakt so viele wie im Vergleichszeitraum 2024. Was sich jedoch spürbar verändert hat, ist die Platzierungsdynamik: Das tatsächlich platzierte Volumen stieg um rund 15 % auf 464 Mio. Euro (H1 2024: 405 Mio. Euro). Gemessen am Gesamtziel von 560 Mio. Euro ergibt sich daraus eine deutlich verbesserte durchschnittliche Platzierungsquote von rund 83% (H1 2024: 71%).

Das Bemerkenswerte daran: Drei der elf Emissionen flossen mit einem angenommenen Platzierungsvolumen von null Euro in die Berechnung ein, weil keine Angaben seitens der Emittenten zum bereits platzierten Volumen kommuniziert wurden. Bereinigt um diese Anleihen ergibt sich im ersten Halbjahr 2025 aufgrund von Aufstockungen sogar eine rechnerische Überplatzierung von 101 %. Der Markt zeigte damit nicht nur solide Nachfrage, sondern signalisiert weitere Aufnahmefähigkeit für kapitalmarktfähige Emittenten.

Zinskupons deutlich rückläufig – Markt folgt geldpolitischer Wende

Mit durchschnittlich 7,18 % p.a. fiel der Kupon im ersten Halbjahr 2025 spürbar niedriger aus als im Vorjahreszeitraum – ein Rückgang um satte 169 Basispunkte gegenüber dem Vorjahreshalbjahr (H1 2024: 8,87 %) und 96 Basispunkte unter dem Jahresdurchschnitt 2024 (8,14 %). Der Rückgang folgt der geldpolitischen Trendwende, wodurch die Kapitalkosten sinken und Anleiheemissionen aus Emittentensicht wieder wirtschaftlich attraktiver werden.

Vollplatzierungen auf Vorjahresniveau, Bankbegleitung wirkt positiv auf Emissionserfolg; Branchenvielfalt statt Energiedominanz

Mit Blick auf die Branchen zeigt sich der KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2025 breit aufgestellt: Zehn Unternehmen aus acht unterschiedlichen Branchen wagten den Schritt an den Kapitalmarkt oder refinanzierten bestehende Anleihen. Während der Energiesektor hier in den Vorjahren regelmäßig das Feld dominierte, ist er diesmal nur mit einer einzigen Emission vertreten. Stattdessen stellten die Branchen Chemie, Reisen & Freizeit sowie Bau & Materialien jeweils zwei Emissionen und prägen das Bild eines zunehmend vielschichtigen Marktes.

Mit fünf Vollplatzierungen (45 %) liegt der Wert der vollständig gezeichneten Anleihen auf Vorjahresniveau (H1 2024: fünf Vollplatzierungen, 45 %). Bemerkenswert ist, dass im ersten Halbjahr 2025 auch jede der drei Erstemissionen am Markt voll- oder überplatziert werden konnte (H1 2024: 2/5).

Im ersten Halbjahr 2025 wurden sechs Emissionen bankbegleitet und fünf in Eigenregie begeben (Vorjahr: sieben bankbegleitet, vier Eigenemissionen). Das entspricht einem Anteil von 55 % bankbegleiteter Emissionen (H1 2024: 64 %). Unter den sechs begleiteten Emissionen setzte sich ein klarer Trend fort: Pareto Securities war wie schon in der Vergangenheit besonders aktiv und betreute drei Transaktionen – jede davon wurden voll- oder sogar überplatziert.

Frederic Hilke, Leiter Finanzkommunikation & Investor Relations der iron AG: „Der KMU-Anleihemarkt zeigt sich auch im ersten Halbjahr 2025 bemerkenswert robust und bestätigt damit den Trend des vergangenen Jahres. Besonders erfreulich ist, dass sich die hohe Aufnahmefähigkeit des Marktes auch bei Erstemissionen manifestiert hat. Gleichzeitig bestätigt sich erneut: Emittenten mit hoher Transparenz und professioneller Kommunikation erzielen überdurchschnittliche Platzierungserfolge.“

Deutlicher Rückgang des Restrukturierungsvolumens; ausgefallenes Volumen erneut überschaubar

Im Studienzeitraum zeigt sich der KMU-Anleihemarkt zunehmend krisenfester. Zwar blieb die Zahl der Restrukturierungen mit fünf Fällen auf Vorjahresniveau, doch das betroffene Volumen ging deutlich zurück: Statt 282 Mio. Euro wie im ersten Halbjahr 2024 waren nur noch 87 Mio. Euro von Restrukturierungsmaßnahmen betroffen – ein Rückgang um rund 70 %. Das zeigt: die Notwendigkeit für nachträgliche Eingriffe nimmt ab.

Beim Thema Ausfälle bleibt das Marktumfeld ebenfalls stabil auf niedrigem Niveau: lediglich eine KMU-Anleihe fiel im ersten Halbjahr 2025 aus – betroffen war ein Volumen von 10 Mio. Euro.

IR.score: KMU-Anleiheemittenten verbessern Investorenkommunikation deutlich

Die signifikante Verbesserung des durchschnittlichen IR.score auf 4,05 Punkte im ersten Halbjahr 2025 ist ein ausgesprochen positives Zeichen und markiert eine klare Trendumkehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Während 2024 insbesondere Erstemittenten noch häufig Defizite bei der Erfüllung grundlegender Transparenzanforderungen zeigten (IR.score H1 2024: 3,41), ist in diesem Jahr ein substanzieller Fortschritt in der Qualität der Investorenkommunikation zu beobachten. Wesentlichen Anteil daran haben die hohe Zahl an Folgeemissionen, bei denen Emittenten auf bestehende Kapitalmarkterfahrung zurückgreifen konnten, sowie der gestiegene Anteil öffentlicher Angebote, die naturgemäß eine deutlich differenzierte Informationsaufbereitung im Vergleich zu Privatplatzierungen erfordern. Aber auch die Emittenten, die erstmals den Schritt an den Anleihenmarkt gewagt haben, erfüllten weitgehend die grundlegenden Transparenzstandards.

Frederic Hilke: „Das aktuelle Ergebnis zeigt, dass professionelle Kommunikation nicht nur ein Wettbewerbsfaktor ist, sondern zunehmend als integraler Bestandteil einer erfolgreichen Emissionsstrategie verstanden wird.“

