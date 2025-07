EQS-News: PSI nach sechs Monaten weiter auf Wachstumskurs

EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

PSI nach sechs Monaten weiter auf Wachstumskurs



30.07.2025 / 15:04 CET/CEST

- Auftragseingang mit 210 Millionen Euro 36 % über dem Vorjahreszeitraum

- Umsatz um 18 % auf 132,9 Millionen Euro gesteigert

- Bereinigtes Betriebsergebnis mit 3,5 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen

Berlin, 30. Juli 2025 – Der PSI-Konzern hat im ersten Halbjahr 2025 den Auftragseingang um 36,4% auf 210 Millionen Euro gesteigert (30.06.2024: 154 Millionen Euro) und damit erstmals über 200 Millionen Euro Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte verbucht. Der Auftragsbestand am 30.06.2025 lag mit 206 Millionen Euro trotz der Veräußerung des Geschäftsbereichs Mobility etwa auf Vorjahresniveau (30.06.2024: 211 Millionen Euro). Der Konzernumsatz wurde um 18,3% auf 132,9 Millionen Euro verbessert (30.06.2024: 112,3 Millionen Euro). Das um Kosten für Restrukturierung sowie Mergers & Acquisitions bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) lag mit 3,5 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen, das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) erreichte 2,1 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahreszeitraum deutlich durch den Cyberangriff belastet war (30.06.2024: −19,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis lag entsprechend bei −1,4 Millionen Euro (30.06.2024: −22,6 Millionen Euro).



Das Segment Grid & Energy Management erzielte einen 26,9 % höheren Umsatz von 61,1 Millionen Euro (30.06.2024: 48,2 Millionen Euro) und ein positives Betriebsergebnis von 2,2 Millionen Euro (30.06.2024: −14,8 Millionen Euro).



Der Umsatz im Segment Process Industries & Metals stieg um 15,9 % auf 35,3 Millionen Euro (30.06.2024: 30,5 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis des Segments verbesserte sich auf 0,9 Millionen Euro (30.06.2024: −0,1 Millionen Euro).



Der Umsatz im Segment Discrete Manufacturing lag mit 16,7 Millionen Euro 27,3 % über dem Vergleichswert des Vorjahres (30.06.2024: 13,1 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis verbesserte sich auf 0,4 Millionen Euro (30.06.2024: −0,7 Millionen Euro).



Das Segment Logistics steigerte den Umsatz um 19,6 % auf 17,1 Millionen Euro (30.06.2024: 14,3 Millionen Euro) und erzielte ein Betriebsergebnis von 0,6 Millionen Euro (30.06.2024: −0,9 Millionen Euro).



Die Mitarbeiterzahl des Konzerns erhöhte sich durch gezielte Neueinstellungen und nach dem Verkauf des Mobility-Bereichs leicht auf 2.351 (30.06.2024: 2.324). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei 7,6 Millionen Euro (30.06.2024: −17,6 Millionen Euro), so dass sich die liquiden Mittel gegenüber dem Jahresende 2024 auf 31,2 Millionen Euro erhöhten (31.12.2024: 26,5 Millionen Euro).



Im Rahmen des Transformationsprogramms „PSI Reloaded“ wurde die neue Organisationsstruktur des Konzerns zum 1. Dezember 2024 umgesetzt. Seit dem 1. Quartal 2025 legt die PSI einen stärkeren Fokus auf die Nutzung der Synergieeffekte aus der Reorganisation. Im Segment Grid & Energy Management wurde dabei neben Maßnahmen zur Fokussierung des Produktportfolios sowie zur Verbesserung der Effizienz im Bereich Professional Services und Wartung im zweiten Quartal 2025 wie angekündigt ein Kostensenkungsprogramm initiiert. Durch das Programm entstehen einmalige Aufwendungen, die das Geschäftsjahr 2025 mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag belasten. PSI erwartet, dass durch das Kostensenkungsprogramm ab 2026 signifikante Einsparungen realisiert werden können.



Insgesamt erwartet das Management für 2025 weiterhin ein Wachstum des Auftragseingangs und Umsatzes um etwa 10 % und eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 4 %.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de

