Gewinneinbruch bei Mercedes-Benz wegen US-Zöllen und Sparprogramm

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal unter anderem wegen der US-Zölle einen herben Gewinneinbruch eingefahren. Das Konzernergebnis sackte um zwei Drittel auf 957 Millionen Euro ab, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Stuttgarter bekamen neben den Zollauswirkungen auch Abschreibungen auf die verkauften Geschäfte in Argentinien zu spüren. Kosten für das Sparprogramm kamen noch hinzu. Das Geschäft in China läuft zudem weiter schlecht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um gut die Hälfte auf 1,99 Milliarden Euro. In der Pkw-Sparte lag die viel beachtete bereinigte operative Marge bei 5,1 Prozent und damit besser als von Analysten befürchtet. Der Konzernumsatz ging wegen eines geringeren Absatzes um fast zehn Prozent auf 33,2 Milliarden Euro zurück./men/zb