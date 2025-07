EQS-News: Baader Bank steigert Halbjahresergebnis 2025 aufgrund verbesserter Ertragsentwicklung

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

31.07.2025 / 07:30 CET/CEST

Baader Bank steigert Halbjahresergebnis 2025 aufgrund verbesserter Ertragsentwicklung

Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen

Die Baader Bank steigert ihr Ergebnis vor Steuern im Konzern für das erste Halbjahr dieses Geschäftsjahres deutlich auf EUR 49,1 Mio. und erzielt eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 36,9 % im Konzern.

Die Gesamterträge liegen im ersten Halbjahr bei EUR 162,0 Mio. und steigen um 34 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, v.a. bedingt durch ein weiter stark gestiegenes Handelsergebnis.

Das Wachstum im Konto- und Depotgeschäft setzt sich weiter fort.

Im ersten Halbjahr 2025 steigert die Baader Bank ihr Ergebnis vor Steuern im Konzern um mehr als das Doppelte auf insgesamt EUR 49,1 Mio. (H1 2024: EUR 20,3 Mio.). Das Konzernergebnis liegt bei EUR 35,0 Mio. (H1 2024: EUR 10,3 Mio.) und das Ergebnis je Aktie nach Steuern bei EUR 0,72 (H1 2024: EUR 0,21).

Nach einem positiven ersten Quartal setzt sich diese Entwicklung auch im zweiten Quartal 2025 fort. Der wesentliche Treiber ist das anhaltend hohe Handelsvolumen an den für die Baader Bank relevanten Börsen und Handelsplätzen. Im Betrachtungszeitraum erreicht die Volatilität, gemessen am CBOE Volatility Index, zeitweise einen Höhepunkt, als die US-Regierung im April massive Zölle für internationale Handelspartner der USA angekündigt hat. Dies führte zwischenzeitlich zu starken Schwankungen an den globalen Börsen.

Sowohl der intensivierte Börsenhandel als auch die Gewinnung von Marktanteilen und die Steigerung der Orderzahlen insbesondere am Handelsplatz gettex, wirken sich positiv auf das Ergebnis aus Handelsgeschäft aus, welches sich gegenüber dem Halbjahr 2024 deutlich auf EUR 68,8 Mio. erhöht (H1 2024: EUR 31,5 Mio.).

Das Ergebnis aus Provisionsgeschäft verzeichnet einen leichten Anstieg um 6 % auf EUR 59,2 Mio. (H1 2024: EUR 56,0 Mio.) und das Ergebnis aus Zinsgeschäft liefert mit EUR 22,8 Mio. einen leicht rückläufigen Ergebnisbeitrag (H1 2024: EUR 25,2 Mio.) bedingt durch ein rückläufiges Zinsniveau und sinkende Einlagenvolumina. Die Umsatzerlöse liegen mit EUR 6,1 Mio. auf einem leicht erhöhten Niveau (H1 2024: EUR 5,0 Mio.). Die insgesamt verbesserte Ertragsentwicklung spiegelt sich in den Gesamterträgen i.H.v. EUR 162,0 Mio. (H1 2024: EUR 121,0 Mio.) wider.

Demgegenüber steigen die Gesamtaufwendungen im ersten Halbjahr 2025 unterproportional nur um 12 % auf EUR 112,9 Mio. (H1 2024: EUR 100,7 Mio.). Der Personalaufwand beläuft sich auf EUR 57,7 Mio. (H1 2024: EUR 43,4 Mio.) und erhöht sich bedingt durch planmäßig ausgeweitete Mitarbeiterkapazitäten sowie höhere variable Vergütungsbestandteile. Per 30.06.2025 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet) im Konzern 656 (H1 2024: 579).

Der Sachaufwand verzeichnet eine moderate Erhöhung auf EUR 50,1 Mio. (H1 2024: EUR 45,5 Mio.). Der Vorsorgeaufwand sinkt auf EUR 5,2 Mio. (H1 2024: EUR 11,8 Mio.) und enthält die planmäßigen Zuführungen i.H.v. EUR 4,5 Mio. zum Fonds für allgemeine Bankrisiken¹ (H1 2024: EUR 9,3 Mio.).

Mit einem positiven Ergebnis haben sowohl die schweizerische Baader Helvea Gruppe als auch die Selan Gruppe zum Halbjahresergebnis der Baader Bank beigetragen.

Konstantes Wachstum im Konto- und Depotgeschäft und Fokus auf Handelsangebot

Aufgrund der fortschreitenden Diversifizierung des B2B2C-Geschäfts wächst das Konto- und Depotgeschäft der Baader Bank weiterhin. Die Anzahl der von der Baader Bank geführten Depots steigt um rund 140.000 neue Depots auf 1.846.000 in den ersten sechs Monaten (31.12.2024: 1.708.000 Depots). Das betreute Kundenvermögen, bestehend aus Depotvolumen und Kundeneinlagen, liegt erstmals über dem Wert von EUR 50 Mrd. bei EUR 52,2 Mrd. (31.12.2024: EUR 46,7 Mrd.). Zudem sind neue B2B-Partnerschaften und Produkterweiterungen im Kooperationsgeschäft der Baader Bank im Aufbau bzw. bereits in der Umsetzung.

Hinsichtlich des Handelsgeschäfts mit Kryptowährungen erfährt das B2B2C-Kooperationsgeschäft eine Verdopplung des Volumens gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Ende Juni hat die Baader Bank die MiCAR-Erlaubnis für die „Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden“ erhalten. Dieser Schritt ermöglicht es der Baader Bank in der gesamten EU Kryptowerte-Dienstleistung für ihre Kunden zu erbringen.

Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres fokussiert die Baader Bank sich auf die Vermarktungsinitiative für das Handelsangebot unter der Marke ‚Baader Trading‘. Wesentliche Aspekte sind hierbei neben der Steigerung des Bekanntheitsgrades auch die weitere Optimierung des Handelsangebots gemeinsam mit den zahlreichen Handelspartnern der Bank. Hierfür hat die Baader Bank im Juni eine neue Kurswebsite mit Trading-Content gestartet und damit unter www.baadertrading.de den Online-Auftritt für das Handelsangebot ‚Baader Trading‘ erweitert. Ergänzend dazu wurde auch der Auftritt der Baader Bank auf der Unternehmenswebsite unter www.baaderbank.de aktualisiert.

Stärkung der Eigenkapitalbasis

Die Bilanzsumme der Baader Bank geht im ersten Halbjahr leicht zurück auf EUR 4,3 Mrd. (31.12.2024: EUR 4,8 Mrd.). Dies ist im Wesentlichen durch den Rückgang des Einlagenvolumens im ersten Halbjahr 2025 begründet.

Das Eigenkapital erhöht sich auf 223,5 Mio. Euro (31.12.2024: 189,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalrendite nach Steuern steigt im Konzern auf 36,9 % und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert (H1 2024: 12,5 %). Die regulatorische Gesamtkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der neuen CRR III-Anforderungen zum Halbjahr 19,74 %. Durch geplante Thesaurierungsmaßnahmen wird die Eigenmittelausstattung im Laufe des Jahres 2025 weiter gestärkt.

Mit dieser soliden Kapitalbasis verfügt die Baader Bank über ausreichende Kapazitäten, um gezielt in weiteres Wachstum zu investieren.

Am 10. Juli 2025 hat die Hauptversammlung der Baader Bank den Beschluss gefasst, für das zurückliegende Geschäftsjahr 2024 den Aktionären eine Dividende i.H.v. EUR 0,13 Cent pro dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Ausblick 2025

Am 2. Juli 2025 hat die Baader Bank ihre bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung für das erste Halbjahr 2025, geht der Vorstand davon aus, dass das Konzernjahresergebnis vor Steuern für das Gesamtjahr 2025 deutlich oberhalb des Konzernjahresergebnisses vor Steuern des Jahres 2024 (EUR 40,2 Mio.) liegen wird.

¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 e) HGB zum Jahresende.

Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern H1 2025

vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen

1. Halbjahr

(01.01.-30.06.) in Mio. € 2025 2024 Delta Ergebnis aus Zinsgeschäft 22,8 25,2 -2,4 Ergebnis aus Provisionsgeschäft 59,2 56,0 3,1 Ergebnis aus Handelsgeschäft 68,8 31,5 37,4 Umsatzerlöse 6,1 5,0 1,1 Sonstige Erträge 5,2 3,3 1,9 Gesamterträge 162,0 121,0 41,0 Personalaufwand 57,7 43,4 14,3 Sachaufwand 50,1 45,5 4,6 Vorsorgeaufwand 5,2 11,8 -6,7 Gesamtaufwendungen 112,9 100,7 12,2 Ergebnis vor Steuern (EBT) 49,1 20,3 28,8 Steuern 14,3 10,0 4,3 Minderheiten -0,2 0,0 -0,2 Konzernergebnis 35,0 10,3 24,6 Ergebnis je Aktie in EUR 0,72 0,21 0,50 Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 36,9 12,5 24,4 Kapitalrendite 1,4 0,5 0,9

per Stichtag 30.06.2025 31.12.2024 Delta Bilanzsumme in Mio. € 4.309 4.825 -516 Eigenkapital in Mio. € 223,5 189,4 34,1 Gesamtkapitalquote in % 19,74 23,6 -

