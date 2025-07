EQS-News: Elmos Semiconductor SE mit erfreulichem Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2025

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Elmos Semiconductor SE mit erfreulichem Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2025



31.07.2025 / 07:40 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE mit erfreulichem Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2025

Umsatz im Q2 erreicht 145,7 Mio. Euro – ein Anstieg von +14,8% gegenüber dem Vorquartal und +2,6% zum Vorjahr – Umsatzprognose 2025 trotz negativer Wechselkurseffekte bestätigt

Leverkusen, 31. Juli 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat sich im zweiten Quartal 2025 in einem weiterhin herausfordernden Umfeld sehr gut behauptet und konnte eine hohe Wachstumsdynamik verzeichnen. Mit 145,7 Mio. Euro lag der Konzernumsatz im zweiten Quartal trotz negativer Wechselkurseffekte um 2,6% über dem Vorjahr (Q2 2024: 142,0 Mio. Euro) und übertraf das Vorquartal sogar um starke 14,8% (Q1 2025: 126,9 Mio. Euro). Insbesondere die hohe Nachfrage aus China nach Elmos ICs der neusten Generation sowie allmählich nachlassende Bestandsbereinigungen trugen zu dieser positiven Umsatzentwicklung bei. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte im zweiten Quartal 30,1 Mio. Euro (Q2 2024: 35,9 Mio. Euro) und war erwartungsgemäß vor allem durch Sonderkosten im Zuge der SAP-Umstellung, Materialkostensteigerungen sowie durch Wechselkurseffekte beeinflusst. Die EBIT-Marge lag entsprechend bei 20,6% (Q2 2024: 25,3%). Im zweiten Quartal lagen die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen bei insgesamt 4,6 Mio. Euro bzw. 3,2% vom Umsatz (Q2 2024: 14,4 Mio. Euro bzw. 10,1% vom Umsatz). Das Working Capital war aufgrund der SAP-Umstellung zum Quartalsstichtag erhöht und hat dadurch den Cashflow negativ beeinflusst. Entsprechend lag der bereinigte Free Cashflow im zweiten Quartal bei 0,5 Mio. Euro (Q2 2024: 1,7 Mio. Euro), während auf das erste Halbjahr gerechnet 22,0 Mio. Euro erzielt werden konnten.

„Dank unseres innovativen Produktportfolios konnten wir im zweiten Quartal deutlich zweistellig wachsen. Unsere Kunden bestellen vermehrt wieder auf einem normalen Auftragsniveau und die Bestandsbereinigungen nehmen spürbar ab. Trotzdem bleiben die Visibilität gering und die wirtschaftlichen sowie geopolitischen Rahmenbedingungen volatil“, erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Das Ergebnis und der Cashflow im zweiten Quartal waren insbesondere durch die komplexe Transformation auf SAP S/4HANA beeinflusst. Darüber hinaus arbeiten wir mit großem Fokus am Ausbau unserer lokalen Aufstellung in China“, so Dr. Arne Schneider weiter.

Die Gesamtjahresprognose vom Februar 2025 wird bezüglich des Wechselkurses aktualisiert und das zugrundeliegende Wechselkursverhältnis von 1,05 Euro/US-Dollar auf 1,15 Euro/US-Dollar angepasst. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Elmos trotz eines rechnerischen negativen Wechselkurseffekts von rund 25 Mio. Euro unverändert einen Umsatz von 580 Mio. Euro ± 30 Mio. Euro. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine EBIT-Marge von 23% ± 3%-Punkte vom Umsatz, wobei insbesondere durch Einmaleffekte derzeit die untere Hälfte der Prognosespanne als wahrscheinlicher erscheint. Elmos rechnet unverändert mit Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen in Höhe von rund 7% ± 2%-Punkte des Umsatzes. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Elmos einen positiven bereinigten Free Cashflow von 7% ± 2%-Punkte des Umsatzes und damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2024: 0,9% vom Umsatz).

Überblick über die Finanzzahlen

Angaben gemäß IFRS (in Mio. Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben):

Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen

- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen (inklusive Einzahlungen im Zusammenhang mit Veränderungen des Konsolidierungskreises)

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2024 unter www.elmos.com

Zwischenbericht H1 2025

Weitere Informationen zum zweiten Quartal 2025 und dem ersten Halbjahr 2025 der Elmos Semiconductor SE finden Sie in dem Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025. Dieser ist unter www.elmos.com verfügbar. Am 31. Juli 2025 wird Elmos um 10:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein.

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

