EQS-News: tick Trading Software AG beteiligt sich an der Captrace GmbH: Strategische Partnerschaft für innovative Lösungen für Wertpapieremittenten

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung

tick Trading Software AG beteiligt sich an der Captrace GmbH: Strategische Partnerschaft für innovative Lösungen für Wertpapieremittenten



31.07.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tick Trading Software AG beteiligt sich an der Captrace GmbH: Strategische Partnerschaft für innovative Lösungen für Wertpapieremittenten

Düsseldorf, 31.07.2025 – Durch eine strategische Partnerschaft mit der Captrace GmbH erweitert die tick Trading Software AG (tick-TS AG) ihr Engagement im Bereich innovativer Lösungen für Wertpapieremittenten. In diesem Rahmen erwirbt die tick-TS AG zudem eine Minderheitsbeteiligung an der Captrace GmbH. Die technologischen Kompetenzen sollen gebündelt werden, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Ziel ist es, Emittenten von Wertpapieren bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen durch Lösungen auf Basis moderner Technologie und mit hoher Funktionalität zu unterstützen.

Die CAPTRACE GmbH mit Sitz in Wiesbaden ist ein führender Anbieter von Informationssystemen im Bereich der Investor Relations und der Aktienregisterverwaltung. Die innovative IT-Architektur des Unternehmens soll künftig mit Elementen des unsupervised Machine Learning (KI) sowie der Distributed Ledger Technologie (Blockchain) erweitert werden.

Die tick-TS AG bringt über zwei Jahrzehnte Softwareentwicklung für den Wertpapierhandel und dessen Abwicklung in die Partnerschaft ein. Die bewährte Handelsplattform TradeBase MX (TBMX) ist das technologische Fundament, um Prozesse noch effizienter und integrierter zu gestalten.

„Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Weiterentwicklung beider Unternehmen. Captrace ist auf die Regulatorik und tick-TS auf den Handel und die Abwicklung von Wertpapieren spezialisiert. Was uns verbindet, ist technologische Innovationskraft und marktorientierte Produktentwicklung. Damit ergeben sich spannende Synergien, um leistungsfähige und zukunftsweisende Lösungen für Emittenten und Investoren zu entwickeln“, erklärt Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG.

Auch auf Seiten der Captrace GmbH blickt man zuversichtlich auf die strategische Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit mit tick-TS ist für uns ein bedeutender Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Plattformlösungen. Während Captrace tief in der regulatorischen Infrastruktur rund um Aktienregister und Aktionärsidentifikation verwurzelt ist, bringt tick-TS umfassende Expertise im Handel und der Wertpapierabwicklung ein. Gemeinsam bündeln wir unsere technologischen Stärken, um innovative und zukunftsfähige Lösungen für Emittenten, Intermediäre und Investoren bereitzustellen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft und das gemeinsame Potenzial, die Digitalisierung im Kapitalmarktumfeld weiter voranzutreiben“, so Götz Dickert, Geschäftsführer der Captrace GmbH.

„Die Regulatorik und der Handel von Wertpapieren werden immer komplexer. Digitalisierung kann und muss hier gegensteuern und vereinfachen. Die Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten der Integration regulatorischen Workflows in Handels- und Abwicklungsprozesse – ein wachsender Bedarf im Spannungsfeld zwischen Compliance und Effizienz“, sagt Zulfukar Olgar, Head of Sales der tick-TS AG.

Über die Captrace GmbH

Die Captrace GmbH ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich auf digitale Registerführung und Aktionärsidentifikation spezialisiert hat. Als technologieorientierter Dienstleister entwickelt und betreibt Captrace moderne, rechtskonforme Lösungen zur Verwaltung von Aktienregistern sowie zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Kapitalmarkt – insbesondere nach §67d AktG und der EU-Aktionärsrechterichtlinie (SRD II).

Mit der Plattform C◆TRACE bietet Captrace Emittenten eine vollständig digitale, sichere und skalierbare Infrastruktur, um sämtliche Prozesse rund um das Aktienregister, die Identifikation von Aktionären und die Intermediär-Kommunikation effizient und transparent abzuwickeln. Über 100 Emittenten in Europa setzen bereits auf die Services von Captrace. Zudem erweitert Captrace konsequent sein Leistungsportfolio: Künftig werden auch spezialisierte Lösungen für Banken bereitgestellt, um deren Pflichten und Prozesse im Rahmen der SRD II effizient, sicher und regelkonform zu unterstützen.

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwickklung zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.



Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

Kontakt

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

www.tick-TS.de

Mail: ir@tick-ts.de

31.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2177378 31.07.2025 CET/CEST