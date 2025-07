GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

GoldenPeaks Capital stellt zwei Solarkraftwerke in Ungarn fertig



31.07.2025 / 08:00 CET/CEST





Budapest, 31. Juli 2025 – GoldenPeaks Capital („GPC“), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Ökostromproduzenten Europas, hat seine beiden ungarischen Photovoltaik-Vorzeigeprojekte Bodroghalom und Nyékládháza erfolgreich ans Netz angeschlossen.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme ist ein weiterer konkreter Schritt, um aktiv zur Energiewende des Landes beizutragen und unterstreicht das Engagement von GoldenPeaks Capital für die Bereitstellung einer leistungsstarken, nachhaltigen Infrastruktur, die Energieunabhängigkeit und CO2-Neutralität unterstützt.

Bodroghalom – Der Solarpark Zemplén versorgt Ungarn mit höchster Zuverlässigkeit.

Seit März 2025 ist der Solarpark Zemplén Kft. in der Nähe von Bodroghalom in Betrieb und zeigt seit fast vier Monaten eine konstante und stabile Leistung. Das Projekt liefert nicht nur sauberen Strom auf den Markt, sondern spielt auch eine aktive Rolle bei den Systemdienstleistungen Ungarns, einschließlich der Teilnahme am Segment der automatischen Frequenzwiederherstellungsreserve (aFRR). Es ist zugleich das erste in Betrieb befindliche Erneuerbare-Energien-Kraftwerk von GoldenPeaks Capital in Ungarn, realisiert mit der Faerch Group, einem langjährigen PPA-Partner, der für wirtschaftliche Stabilität und strategische Ausrichtung sorgt.

Mit einer installierten Leistung von 64,56 MWp produziert die aus zwei Blöcken bestehende Photovoltaikanlage jährlich rund 94,6 GWh sauberen Strom – genug, um jährlich über 30.000 Menschen mit Strom zu versorgen. Über die gesamte Lebensdauer des Projekts werden voraussichtlich mehr als 860.000 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart, was der CO₂-Neutralisierung von über einer Million Bäumen entspricht.

Intelligente Nachführung und robuste Technik

Die Anlage verfügt über ein hochmodernes einachsiges Solar-Nachführsystem, das den Winkel der Solarmodule kontinuierlich anpasst, um die tägliche Sonneneinstrahlung zu maximieren. Die Anlage ist mit bifazialen Modulen ausgestattet, die das Sonnenlicht beidseitig absorbieren und so die Energieerzeugung weiter steigern.

Der Ausführungszeitraum erstreckte sich von Frühjahr 2024 bis Frühjahr 2025 und umfasste Genehmigungsverfahren, Planung, Bau, Netzanschluss und Inbetriebnahme. Trotz einer Reihe von baulichen Herausforderungen – darunter komplexe Bodenverhältnisse und anhaltend nasses Wetter im Winter und Frühjahr – wurde das Projekt termingerecht fertiggestellt.

Nyékládháza – Inbetriebnahme von Block 1 markiert neuen Meilenstein.

Das zweite Solarkraftwerk der Gruppe in Ungarn, nahe Nyékládháza, hat ebenfalls einen wichtigen Meilenstein erreicht: Block 1 wurde in Betrieb genommen und speist nun sauberen Strom in das nationale Netz ein. Das Projekt wird derzeit am Day-Ahead-Strommarkt betrieben und trägt über den aFRR-Regulierungsmarkt gleichzeitig zur Netzstabilisierung bei.

Mit einer installierten Gesamtleistung von 27,556 MWp wird die Anlage in Nyékládháza voraussichtlich rund 40 GWh erneuerbaren Strom pro Jahr produzieren – genug, um jährlich rund 13.000 Menschen mit Strom zu versorgen. Über ihre Lebensdauer werden voraussichtlich mehr als 367.000 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart, wodurch rund 43 % der Klimaauswirkungen des Schwesterprojekts in Bodroghalom erreicht werden.

Fortschrittliches Design, bifaziale Technologie und netzoptimierte Anbindung

An diesem Standort kommen bifaziale Module auf einachsigen Trackern zum Einsatz, die durch maximale Lichtausbeute bei unterschiedlichen Sonnenständen einen höheren Ertrag ermöglichen. Die Einspeisung ins Netz erfolgt über ein bereits vorhandenes 132/22-kV-Umspannwerk, das auf der 22-kV-Mittelspannungsebene angeschlossen ist, wodurch die Anbindung der Anlage hocheffizient ist.

Der erste Block wurde zwischen Anfang Februar und Juni 2025 erfolgreich errichtet und mit Strom versorgt – ein enges Bauzeitfenster, das Präzision und Anpassungsfähigkeit erforderte. Das Projektteam sah sich aufgrund instabiler Untergrundschichten und unregelmäßiger Niederschläge im Spätwinter und Frühjahr mit erheblichen geotechnischen Herausforderungen konfrontiert. Diese Bedingungen erforderten ständige Standortanpassungen, doch dem Bauteam gelang es, den Zeitplan einzuhalten und durch strikte Koordination und Qualitätssicherung eine erfolgreiche Inbetriebnahme zu erreichen.

Spectris – die lokale EPC-Tochtergesellschaft von GoldenPeaks – ist die vertrauenswürdige O&M- und Asset-Management-Organisation für beide Projekte.

Mit einem engagierten internen EPC- und O&M-Team gewährleistet Spectris Hungary eine langfristige Anlagenleistung, robuste Wartungspläne und optimale Ergebnisse von der Inbetriebnahme über den gesamten Lebenszyklus der Anlage. Spectris Hungary vereint Know-how in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau und Betrieb, um vollwertige Solarprojekte mit optimalen Effizienz- und Umweltstandards zu realisieren und zu verwalten.

Adriano Agosti, Gründer und Chairman von GoldenPeaks Capital, sagte: „Diese beiden Projekte spiegeln unsere Vision von Nachhaltigkeit in der Praxis wider: skalierbar, intelligent und nach höchsten Standards umgesetzt. Wir sind sehr stolz auf die Teams, die dies möglich gemacht haben – und auf die Partnerschaften, die uns bei der weiteren Gestaltung der erneuerbaren Energielandschaft in Mittel- und Osteuropa voranbringen werden.“

GoldenPeaks Capital hat sich mit der Unterzeichnung eines richtungsweisenden 12-jährigen physischen PPA mit Faerch im Jahr 2024 bereits eine führende Position im ungarischen PPA-Markt erarbeitet. Gestützt auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung sauberer Energielösungen in ganz Europa engagiert sich GoldenPeaks Capital weiterhin für Innovation und Zuverlässigkeit in der Energiewende. Da sich der ungarische PPA-Markt weiterentwickelt, ist das Unternehmen gut positioniert, um lokale Unternehmen bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele zu unterstützen.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Solarsystemen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von Energieprojekten. Darüber hinaus ist GPC mit verschiedenen BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter beschleunigen, indem es alle Bereiche der erneuerbaren Energien nahtlos integriert, darunter Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energievertrieb. So wird eine wertvolle Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. GoldenPeaks Capital wurde für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von Moody's für sein Green-Bond-Framework unlängst den höchsten Nachhaltigkeits-Qualitätsscore (SQS1).

Medienanfragen:

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: media@goldenpeakscapital.com

info@goldenpeakscapital.com

www.goldenpeakscapital.com

Disclaimer Golden Peaks Capital:

This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company’s current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.

