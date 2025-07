IRW-News: St. George Mining Limited : Hochgradige Seltene Erden 1 km ausserhalb der MRE entdeckt - Erweiterung des Araxá-Projekts

IRW-PRESS: St. George Mining Limited : Hochgradige Seltene Erden 1 km ausserhalb der MRE entdeckt - Erweiterung des Araxá-Projekts

13,5 m mit 12,34 % TREO ab 0,5 m wurden in den ersten Untersuchungen aus den Schneckenbohrungen ermittelt, was eine neue hochgradige REE-Entdeckung 1 km von der bestehenden großflächigen, JORC-konformen Seltenerdlagerstätte im Araxá-Projekt bestätigt - 40,64 Mio. t mit 4,13 % TREO (1)

- Hochgradige REE in den ersten Schneckenbohr-Ergebnissen: Gehalte von bis zu 13,4 % TREO (134.000 ppm TREO) bestätigt in den Analysen der ersten 22 Schneckenbohrlöcher (2), wobei alle Bohrlöcher auf hochgradige Mineralisierung trafen, einschließlich:

- AXAG022 wurde bis zu einer Tiefe von 14 m gebohrt und durchteufte 13,5 m mit 12,34 % TREO ab 0,5 m, wobei das Bohrloch in einer Mineralisierung von 13,4 % TREO endete.

- Hoher Anteil magnetischer Seltener Erden: Verhältnis von NdPr zu TREO bis zu 35 %, mit NdPr-Werten von bis zu 3,33 % NdPr (33.300 ppm NdPr).

- Große Erweiterung des REE-Mineralsystems: Die Schneckenbohrungen wurden als Erkundungsprogramm mit weit auseinanderliegenden, flachen Bohrlöchern konzipiert, um ein bisher wenig untersuchtes Gebiet etwa 1 km östlich der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Araxá-Projekt zu testen - und haben erfolgreich eine sehr bedeutende Erweiterung der bekannten hochgradigen, JORC-konformen Lagerstätte entdeckt.

- Weltklasse-Lagerstätte für karbonatitgebundene REE beim Araxá-Projekt: Die neue Entdeckung unterstützt das Potenzial zur Erweiterung der großen karbonatitgebundenen MRE beim Araxá-Projekt - der gleiche Lagerstättentyp wie bei den beiden weltweit größten REE-Minen außerhalb Chinas - Mountain Pass in Kalifornien und Mt Weld in Westaustralien (3).

- Erweiterungs- und Definitionsbohrungen beim Araxá-Projekt mit 5 Bohrgeräten im Gange: Nachfolgebohrungen zur neuen Entdeckung sind im Rahmen des umfangreichen Programms aus Schneckenbohrungen, Rückspülbohrungen (RC) und Diamantbohrungen geplant, das derzeit beim Araxá-Projekt durchgeführt wird (4).

St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, eine bedeutende Entdeckung hochgradiger Seltene Erden-Mineralisierung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Araxá-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

Wir hätten uns von den ersten Bohrungen keine besseren Ergebnisse erhoffen können - die Analysen der ersten 22 Bohrlöcher bestätigen hochgradige Seltene Erden-Mineralisierung ab der Oberfläche über eine breite Fläche von 0,5 Quadratkilometer.

Die außergewöhnlich hohen TREO- und NdPr-Gehalte sind beeindruckend und deuten darauf hin, dass wir ein Gebiet entdeckt haben, das sehr reich an Seltene Erden-Mineralisierung ist.

Mit einer bestehenden, bereits weltklasse JORC-konformen Ressource für Seltene Erden sind wir begeistert vom Wachstumspotenzial, das diese neue Entdeckung aufzeigt.

Wir werden nun Folgebohrungen mit RC- und Diamantbohrungen priorisieren, um das Ausmaß dieses neuen mineralisierten Gebiets zu erfassen, das das Potenzial hat, die bestehende großflächige JORC-konforme Ressource des Projekts erheblich zu erweitern.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 15-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02973097-6A1275896&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Medien- und Investorenkontakt

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Fußnoten

(1) Siehe Tabelle 1 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025: High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

(2) Siehe Tabelle 2 für Details zu allen erhaltenen Analyseergebnissen der Schneckenbohrungen.

(3) Siehe Tabelle 3 für Details zur Ressource bei Mountain Pass und Mt Weld.

(4) Siehe unsere ASX-Mitteilung vom 25. Juli 2025: St George Boosts Araxá Drilling After $5m Placement für weitere Informationen.

Stellungnahme zur sachkundigen Person - Mineralressourcenschätzung

Herr Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung sowie auf historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Nicholls ist eine sachkundige Person und Fellow des Australian Institute of Geoscientists. Herr Nicholls ist leitender Berater bei EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Niobium- & Seltene Erden-Projekt Araxá gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den betreffenden Lagerstättentyp sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012, zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Silva ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Herr Silva ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Niobium- & Seltene Erden-Projekt Araxá gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den betreffenden Lagerstättentyp sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012, zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen aus den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- April 2025: Erste hochgradige Niobium- und Seltene Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen genannten Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Personen dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Stellungnahme zur sachkundigen Person - Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Carlos Silva, leitender Geologe bei GE21 Consultoria Mineral, geprüft wurden. Herr Silva ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. GE21 ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den betreffenden Lagerstättentyp sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012, zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen aus den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 6. August 2024: Erwerb des hochgradigen Niobium-Projekts Araxá

- 12. Dezember 2024: St George unterzeichnet Partnerschaft zur nachgelagerten Verarbeitung und Produktion von Niobium und Seltenen Erden in Brasilien

- 9. Januar 2025: St George startet Programm zur Optimierung der nachgelagerten Verarbeitung von Niobium und Seltenen Erden für das Araxá-Projekt

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen, und dass sich die Ergebnisse nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Personen dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Stellungnahme zur sachkundigen Person:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden. Herr Basso ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists. Herr Basso ist bei St George Mining Limited beschäftigt, um technische Beratung zu Mineralprojekten zu leisten, und ihm wurden leistungsbezogene Rechte vom Unternehmen gewährt.

Herr Basso verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den betreffenden Lagerstättentyp sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012, zu gelten. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten sowie unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, seiner Direktoren und seines Managements liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung sind Begriffe wie könnte, dürfte, glaubt, schätzt, Ziele, erwartet, beabsichtigt und ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der derzeitigen wirtschaftlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als wahrscheinlich angenommen wurden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können erheblich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Aufgrund dieser Unsicherheiten werden die Empfänger gewarnt, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gültig sind. Vorbehaltlich geltender gesetzlicher Bestimmungen und der ASX-Notierungsregeln übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder aufgrund von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Mitteilung ist eine Zusammenfassung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Empfänger sollten sich nicht auf diese Mitteilung als Anlageberatung verlassen, da sie keine individuellen Anlageziele, finanzielle Verhältnisse oder Bedürfnisse berücksichtigt. Diese Faktoren sollten bei der Entscheidung über eine Anlage - mit oder ohne professionelle Beratung - berücksichtigt werden.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen in irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung ist nur im Einklang mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden gesetzlichen Anforderungen zulässig. Empfänger sollten sich über die für ihre Rechtsordnung geltenden Einschränkungen informieren, da ein Verstoß dagegen einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze dieser Rechtsordnung darstellen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, finanziellen Umstände oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen stellen keine Empfehlungen für bestimmte Anlagen an bestimmte Personen dar.

Empfänger sollten bei ihrer Anlageentscheidung professionelle Beratung einholen. Alle Wertpapiertransaktionen beinhalten Risiken, darunter unter anderem das Risiko unerwarteter oder ungünstiger Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich verbundener Unternehmen), deren Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keine Haftung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich Fahrlässigkeit) aus dem Handeln oder Unterlassen im Vertrauen auf dieses Material entstehen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02973097-6A1275896&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

