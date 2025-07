WDH: MLP mit deutlichem Gewinnrückgang im Quartal - Jahresprognose steht

(Wiederholung aus technischen Gründen)

WIESLOCH (dpa-AFX) - Das gesunken Zinsniveau und niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen haben im zweiten Quartal auf den Gewinn des Finanzdienstleisters MLP gedrückt. Hinzu kamen höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie in IT-Beratungsleistungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach daher im zweiten Quartal im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf rund 5 Millionen Euro ein und war damit wieder so niedrig wie vor zwei Jahren. Das teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen überraschend am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten mit. In zweiten Halbjahr soll es aber wieder besser laufen. So bestätigte MLP das Jahresziel eines operativen Gewinns von 100 bis 110 Millionen Euro, nachdem hier nach den ersten sechs Monaten nun 43 Millionen Euro zu Buche stehen. Die Aktie gab leicht nach./mis/zb