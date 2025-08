Exxon Mobil - Mehr als einen Blick wert

Seit dem Jahr 2008 spielt die Zone um die 100 USD-Marke in schöner Regelmäßigkeit bei der Exxon-Aktie eine Rolle. Immer wieder wirkte dieses Level seither als Widerstand bzw. immer wieder fand der Öltitel auf diesem Niveau Unterstützung. So auch zuletzt, denn mit dem Apriltief (97,81 USD) wurde die beschriebene Bastion bestätigt. Dank einer kurzfristigen Bodenbildung sowie der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 109,98 USD) haben sich die charttechnischen Perspektiven für das Papier jüngst deutlich verbessert. Für das „i-Tüpfelchen“ würde jetzt ein Spurt über den Abwärtstrend seit Herbst 2024 (akt. bei 115,39 USD) sorgen. Interessant ist aktuell, dass im Verlauf des MACD der entsprechende Abwärtstrendbruch bereits erfolgt ist. In der Vergangenheit dienten solche Indikatortrendbrüche oftmals als Vorboten der äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf. Dabei helfen könnte zudem das jüngste Einstiegssignal seitens des Trendfolgers. Gelingt der Ausbruch, dann winkt zur Belohnung perspektivisch ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 126,34 USD. Als engmaschige Absicherung ist im Erfolgsfall dagegen das Maihoch bei 110,50 USD prädestiniert.

Exxon Mobil (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Exxon Mobil

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.