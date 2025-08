PPF will Kaufangebot für ProSieben-Aktien nicht erhöhen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der tschechische Großaktionär PPF will das Angebot zur Aufstockung seines Anteils an ProSiebenSat.1 nicht erhöhen.

Es bleibe bei der Bar-Offerte von 7,00 Euro je Aktie, betonte der Investor am Freitag. "PPF wird den Angebotspreis nicht erhöhen. Das aktuelle Angebot stellt das beste und endgültige Angebot von PPF dar", hieß es in der Mitteilung. Die italienische Berlusconi-Holding MFE-MediaForEurope hatte ihre konkurrierende Übernahmeofferte Anfang der Woche aufgestockt. Sie bietet - allerdings nur teilweise in bar, zum anderen Teil in eigenen A-Aktien - rund acht Euro je Aktie.

PPF will seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 von rund 16 Prozent auf bis zu 29,99 Prozent aufstocken, um ein Gegengewicht zu MFE zu bilden. Die Italiener halten bereits 33 Prozent an dem bayerischen Fernsehkonzern.

(Bericht von Alexander Hübner., redigiert von Myria Mildenberger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)