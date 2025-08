SAP kauft Softwarefirma SmartRecruiters

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - SAP will mit einer Übernahme sein Softwareangebot für Personalabteilungen erweitern. Der Walldorfer Konzern kündigte am Freitag den Kauf von SmartRecruiters an.

Die US-Firma bietet KI-gestützte Programme für die Personalbeschaffung an. "Die richtigen Talente einzustellen ist nicht nur für die Personalabteilung wichtig – es ist eine Top-Priorität für Unternehmen insgesamt", sagte SAP-Vorstandsmitglied Muhammad Alam.

Über die finanziellen Details der Transaktion machten die Unternehmen keine Angaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Behörden soll die Übernahme bis zum Jahresende abgeschlossen sein. SmartRecruiters hat nach eigenen Angaben mehr als 4000 Kunden, die mit der Software Bewerber sichten und deren Einstellung organisieren. Zu den Nutzern zählten die Supermarkt-Betreiber Rewe und die Schnellrestaurantkette McDonalds.

