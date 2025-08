OTS: Cannovum Health GmbH / Cannovum Health begrüßt neuen strategischen ...

Cannovum Health begrüßt neuen strategischen Mehrheitsinvestor - Triple Crown Ventures wird neuer Hauptgesellschafter (FOTO) Berlin (ots) - Die Cannovum Health GmbH feiert einen entscheidenden Meilenstein in ihrer Unternehmensentwicklung. Triple Crown Ventures wird neuer Mehrheitsinvestor. Mit diesem Schritt gewinnt das Unternehmen einen finanzstarken und strategischen Partner, der fest an die Vision des Unternehmens glaubt. Ergänzend zur Aufstockung des Kapitals der Cannovum Health hat Triple Crown Anteile der Gründer und weiterer Gesellschafter erworben, um die Mehrheit zu erlangen. Als spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen und Akquisitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich des medizinischen Cannabis konzentriert, wird Triple Crown Ventures Cannovum Health aktiv bei ihrer weiteren Expansion unterstützen. Pia Marten, Mitgründerin und langjährige Geschäftsführerin von Cannovum Health, bleibt als Geschäftsführerin an der Spitze des Unternehmens und ist nach wie vor Gesellschafterin. Auch Mitgründer Marius Koose sowie Vertriebsleiter Dr. Paul Weber bleiben sowohl als Gesellschafter als auch in ihren operativen Funktionen aktiv. Das Unternehmen behält sein gesamtes Team und plant zusätzliche Einstellungen, um das Wachstum gezielt voranzutreiben. "Mit Triple Crown Ventures als Partner können wir die nächste Wachstumsphase einleiten - mit dem klaren Ziel, Cannovum Health zu einem führenden Unternehmen im deutschen Markt für medizinisches Cannabis zu machen.", so Marten. Die Cannovum Health eG wurde 2019 gemeinsam mit ihrer damaligen Muttergesellschaft Cannovum Cannabis AG von Pia Marten und Marius Koose gegründet. Im Juni 2023 übernahmen Pia Marten, Marius Koose und Dr. Paul Weber im Rahmen eines Management-Buy-Outs die Cannovum Health und damit das gesamte Medizinalcannabis-Geschäft der AG. Seitdem bestehen keine operativen Verbindungen mehr zur Cannovum Cannabis AG. Mit der Übernahme von Triple Crown Ventures hat die AG auch ihre Minderheitsbeteiligung vollständig abgegeben. Im Zuge dessen hat sich die Cannovum Health eG in eine GmbH umgewandelt. Die Transaktion wurde von Hyde Advisory & Investments Inc. erfolgreich vermittelt. "Die Übernahme durch Triple Crown Ventures hat unseren Management-Buy-Out endgültig zum Erfolg gemacht. Gemeinsam mit unserem Team haben wir in den vergangenen zwei Jahren ein solides Fundament geschaffen - jetzt können wir mit einem starken Partner darauf aufbauen", sagt Marius Koose, Mitgründer von Cannovum Health. Die Cannovum Health GmbH setzt konsequent auf Wachstum - mit Fokus auf hochwertige Eigenmarken, eine verlässliche Apothekenversorgung und moderne Vertriebswege. Über Cannovum Health GmbH: Cannovum Health GmbH ist ein auf medizinisches Cannabis spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als Großhändler, Hersteller und Importeur bietet Cannovum Health ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für den Apothekenmarkt. Pressekontakt: Cannovum Health GmbH Herforder Straße 69 33602 Bielefeld mailto:info@cannovum-health.de http://www.cannovum-health.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171453/6091080 OTS: Cannovum Health GmbH