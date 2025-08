PMI: Chinas Dienstleistungssektor wächst und erreicht im Juli 14-Monats-Hoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Chinas Dienstleistungssektor ist im Juli so schnell gewachsen wie seit 14 Monaten nicht mehr.

Dies ist auf eine stärkere Nachfrage zurückzuführen, die unter anderem einen Anstieg der neuen Exportaufträge zur Folge hatte, wie eine Umfrage im privaten Sektor am Dienstag ergab. Der S&P Global China General Services PMI stieg im Juli auf 52,6 von 50,6 im Vormonat und erreichte damit das höchste Tempo seit Mai letzten Jahres. Die 50er-Marke trennt zwischen Expansion und Kontraktion. Die Bewertung stand im Gegensatz zur offiziellen chinesischen Umfrage, die einen leichten Rückgang der Dienstleistungsaktivitäten von 50,1 im Juni auf 50,0 im Juli zeigte. Unterdessen sank der S&P China General Composite PMI im Juli auf 50,8 von 51,3 im Vormonat. Chinas Wirtschaft, die zweitgrößte der Welt, verlangsamte sich im zweiten Quartal weniger als erwartet, was durch politische Maßnahmen und Fabriken begünstigt wurde, die den Handelsfrieden zwischen den USA und China nutzten, um ihre Lieferungen vorzuverlagern. Der Umfrage von S&P Global zufolge unterstützte das schnellste Wachstum der Auftragseingänge seit einem Jahr den Anstieg der Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte.

