Schwieriger werdendes Geschäft mit Hautpflege: Beiersdorf senkt Umsatzprognose

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage in seinem Hautpflegegeschäft verzeichnet. Das Unternehmen senkte daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. So geht Beiersdorf für 2025 von einem organischen Wachstum von noch ungefähr drei Prozent aus, wie die Hamburger am Dienstagabend mitteilten. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Zuvor hatte der Konzern ein entsprechendes Umsatzplus von vier bis sechs Prozent auf dem Zettel. Die Ergebnisprognose, die einen leichten Anstieg der bereinigten Rendite auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) gegenüber dem Vorjahr von 13,9 Prozent sieht, wurde bestätigt.

Dabei senkte Beiersdorf die Wachstums- und Margenprognose für die Konsumentensparte. Der Ausblick für die Klebstoffsparte Tesa bleibt dabei unverändert. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Der weltweite Hautpflegemarkt habe insbesondere im zweiten Quartal und auch im Juli 2025 ein schwächeres Wachstum als erwartet verzeichnet, hieß es. Dank der Innovationspipeline für die zweite Jahreshälfte erwartet Beiersdorf eine Verbesserung für den Rest des Jahres, wie es hieß. An seinen Investitionen will der Konzern festhalten.

Im zweiten Quartal verzeichnete Beiersdorf ein organisches Umsatzplus von 0,6 Prozent. Das Wachstum in der Konsumentensparte schwächte sich im Vergleich zum Vorquartal ab und lag noch bei 1,5 Prozent. Die Erlöse von Tesa sanken organisch um 3,7 Prozent. Damit kommt Beiersdorf im Halbjahr auf einen Umsatz von knapp 5,2 Milliarden Euro und ein organisches Wachstum von 2,1 Prozent, das Hautpflegegeschäft erzielte noch 1,9 Prozent Wachstum. Die bereinigte Ebit-Umsatzrendite des Konzerns erreichte 16,1 Prozent. Details legt Beiersdorf am Mittwoch vor./nas/he