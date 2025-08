Trading-Chance Bund Future: 80% Trefferquote

Werbung

Der August ist meist von schwachen oder zumindest stagnierenden Aktienkursen begleitet. Andere Assets hingegen florieren in dieser Zeit mehrheitlich. Das gilt insbesondere für Anleihen aus den USA, aber auch für jene aus Europa. So stellen wir heute ein Trading-Setup auf den Euro Bund Future vor, das mit einer Trefferquote von fast 81% über mehr als drei Dekaden brilliert.

Basis-Informationen Anleihenmärkte

Die Zins- oder auch Anleihenmärkte sind konkurrierende Assets zu Aktien. Sie sind aber defensiver, als Aktien-Engagements. Während Anleihen zwischen 2 und 4,5 Prozent Rendite p.a. abwerfen, sind die Durchschnitts-Renditen bei Aktien in etwa doppelt bis dreimal so hoch und liegen zwischen 7 und 9 Prozent. Mit einer Staatsanleihe nimmt der Staat Schulden auf. Die Zinsen hängen von der Bonität des jeweiligen Landes ab. Je geringer diese ist, desto höher das Ausfallrisiko und desto höher auch das Risiko-Premium, sprich die Zinsen.

Setup bis 20. August mit fast 81% Trefferquote

Unser Trading fußt auf fundamental-statistischen Strategien. Wir handeln über fünf bis sechs Jahrzehnte stabil und in jedem Marktumfeld positiv performende Setups. Die Stabilität kommt von den sogenannten fundamentalen Basis-Effekten. Das sind sich regelmäßig wiederholende Aktionen von meist kommerziellen Marktteilnehmern oder institutionellen Adressen, die zwingend erfolgen. Diese können mit den Abrechnungsterminen der Futures zu tun haben, mit wirtschaftlichen Regelmäßigkeiten, wie zum Beispiel dem Tax-Day (Steuerstichtag) oder dem Jahreswechsel-Effekt. Bei Rohstoffen sind es Pflanz- und Erntezyklen, wetterbedingte Preisschocks und Nachfrage-Zyklen, die regelmäßig sich wiederholende Muster produzieren.

Da Anleihen Zinsmärkte sind, die einerseits mit den Aktienindizes konkurrieren, aber aufgrund der Korrelation auch in einer Dependenz zum Goldpreis stehen, ist es nicht verwunderlich, dass Juli und August naturgemäß starke Monate für Anleihen sind. In dieser Zeit hängen die Aktienmärkte meist etwas durch, stecken im Sommerloch. Anleger suchen dann defensivere Assets.

Ein Setup aus unserem Fundus nutzt dies zwischen den Handelstagen (TDM = Trading Day of Month) 2 und 14 des Monats August aus. Die Trefferquote liegt bei stattlichen 80,6 Prozent. Der Exit erfolgt in diesem Jahr zum Handelsende des 20. August.

Quelle: www.realmoneytrader.com

15-Jahres-Statistik

Juli und August ist nach Januar, Februar und März der stärkste zusammenhängende Zeitraum. Nimmt man den durchschnittlichen Zugewinn, so ist die Kombination Juli/August sogar deutlich stärker, denn Februar und März bringen im Bund Future lediglich 0,17 Punkten durchschnittlich. Der Juli ist mit 1,8 Punkten vor dem August mit 0,42 Punkten der stärkste Monat. Beim August wird der Durchschnitt massiv durch das Jahr 2022 gedrückt, als es satte 9,67 Punkte abwärts ging. Rechnet man diesen Ausreißer raus, so ist der August viel positiver, als in dieser Darstellung angezeigt.

Quelle: www.barchart.com

Fazit:

Anleihen Long im Juli und auch im August handeln wir alljährlich mehrfach und mit verschiedenen Strategien. Wichtig ist bei solchen statistischen Vorteilen, sie über einen angemessen langen Zeitraum auszuspielen, da der Ausgang eines einzelnen Trades mehr oder weniger einem Münzwurf gleicht. Der Ausgang von zum Beispiel 10 Mal oder 20 Mal eines solchen Trades ist hingegen weit weg vom Münzwurf. Für diese Trading-Chance haben wir für Sie ein passendes Produkt ausgesucht.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den Bund Future

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 128,822 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 130,22 ergibt sich somit ein Hebel von 77. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet UG42WZ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 133

Unterstützungen: 127

Open end Turbo Long Optionsschein auf den Bund Future

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.