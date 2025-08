Trump will bald über Top-Personalien bei Fed entscheiden: Bessent kein Kandidat

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will bald über die frei werdende Stelle im Direktorium der Notenbank und den nächsten Fed-Chef entscheiden.

Er stütze sich für die Besetzung des Chefpostens auf eine Liste von vier Personen, sagte er am Dienstag dem Sender CNBC. Finanzminister Scott Bessent sei nicht darunter, da dieser sein Amt weiter ausüben wolle. Trump hat Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit noch bis Mai 2026 läuft, zu Zinssenkungen aufgefordert und ihm den Rücktritt nahegelegt.

Dennoch hielt die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr bislang konstant. Auch auf der jüngsten Sitzung am 30. Juli hielten die Währungshüter die Füße still, während Trump vor und nach der Sitzung niedrigeren Zinsen das Wort redete. Fed-Direktorin Adriana Kugler hatte nicht an der Sitzung teilgenommen. Am Freitag teilte die Fed dann überraschend mit, dass Kugler am 8. August vorzeitig abtritt. Eigentlich hätte sie bis Ende Januar 2026 im Amt bleiben können. Trump kann die Stelle nun schon weit früher neu besetzen und einen Nachfolger für Kugler für die verbleibende Amtszeit ernennen.

