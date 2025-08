Einzelhändler in Euro-Zone mit Umsatzzuwachs im Juni

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Einzelhändler im Euroraum haben ihren Umsatz im Juni gesteigert.

Er wuchs um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Mai hatte es noch einen Rückgang von 0,3 Prozent gegeben, der auf eine positive Serie nach zuvor drei Anstiegen in Folge beendete.

Die Stimmung der Verbraucher in der Währungsunion hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte etwas aufgehellt. Das Barometer für das Konsumklima stieg im Juli um 0,6 Zähler auf minus 14,7 Punkte, wie aus einer Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Das Verbrauchervertrauen bewegt sich trotz der Verbesserung weiterhin deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Die lange Zeit hohe Inflation hat an der Kaufkraft der Konsumenten genant. Inzwischen liegt die Teuerungsrate in der Euro-Zone wieder bei zwei Prozent. Diese Marke wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)