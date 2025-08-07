Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fraport auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 70 Euro

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fraport nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 68 auf 70 Euro angehoben wurde. Der Flughafenbetreiber habe ein solides zweites Quartal hinter sich und die Ziele bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kursrally sieht er für die Aktien aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, denn der leicht angehobene faire Wert sei bereits erreicht worden./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fraport
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

JPMorgan-Analyse
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigengestern, 15:28 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen
Kritik an hohen Standortkosten
Fraport-Gewinn legt zu05. Aug. · Reuters
Fraport-Gewinn legt zu
Aktienkurs steigt nach Zahlen deutlich
Fraport erwartet kaum Wachstum in Frankfurt05. Aug. · dpa-AFX
Fraport erwartet kaum Wachstum in Frankfurt
AKTIE IM FOKUS: Fraport steigen auf Hoch seit fast vier Jahren05. Aug. · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euroheute, 09:05 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden