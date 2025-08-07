Werbung ausblenden

Bahn experimentiert mit KI-Ticketberatung am BER

dpa-AFX · Uhr

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Reisende am Hauptstadtflughafen BER können sich derzeit per Künstlicher Intelligenz über die nächste Bahnverbindung in die Innenstadt informieren. Die Deutsche Bahn hat auf der Zwischenebene des Terminal 1 eine mit Touchscreen, Lautsprecher und Mikrofon ausgestattete Säule namens "Kiana" installiert. Die Anlage nutze erweiterte Sprachmodelle, sogenannte Large Language Models (LLM), um die Informationen bereitzustellen, teilte die Bahn mit.

Fahrgäste können mit "Kiana" sprechen und erhalten Infos über die nächste und günstigste Bahnverbindung am Flughafen. Die Buchung durchführen kann die Säule allerdings nicht. Dafür werden die Kundinnen und Kunden per QR-Code auf die Internetseite der Bahn oder die App geleitet.

Bahn-Mitarbeiter assistiert bei den Anfragen

Rund um die Uhr steht das Angebot auch nicht zur Verfügung. "Kiana" kann nur an Wochentagen von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr ausprobiert werden. Das liegt daran, dass ein Bahn-Mitarbeiter nur in dieser Zeit neben der Säule steht, um die Fahrgäste bei der Bedienung zu unterstützen. Noch läuft die Sprachassistenz holprig. Nicht immer versteht die Technik die Anfragen auf Anhieb. Und auch die Kundinnen und Kunden müssen genau hinhören, um die Stimme zu verstehen.

Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Noch bis Mitte Oktober steht "Kiana" den Angaben zufolge am BER. Danach sollen die Daten ausgewertet und über das weitere Vorgehen entschieden werden. "Unser Plan ist, die smarte Beratung mit Kiana künftig auch an weiteren Bahnhöfen zu etablieren", sagte die Geschäftsführerin Nahverkehr bei der Bahn-Tochter DB Vertrieb, Carmen Maria Parrino. Es gebe bereits entsprechende Gespräche mit Aufgabenträgern des öffentlichen Nahverkehrs./maa/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertheute, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissenheute, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

AMD und Super Micro unter Druck | Shopify und Arista starten durch.gestern, 14:59 Uhr · Markus Koch
AMD und Super Micro unter Druck | Shopify und Arista starten durch.
Kritik an hohen Standortkosten
Fraport-Gewinn legt zu05. Aug. · Reuters
Fraport-Gewinn legt zu
Mitarbeiter des Chipkonzerns TSMC unter Spionageverdacht festgenommen05. Aug. · dpa-AFX
Cathay Pacific bestellt weitere Boeing 777Xgestern, 08:15 Uhr · dpa-AFX
Aktienkurs steigt nach Zahlen deutlich
Fraport erwartet kaum Wachstum in Frankfurt05. Aug. · dpa-AFX
Fraport erwartet kaum Wachstum in Frankfurt
Weitere Artikel
Werbung ausblenden