IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech übernimmt Cardinal Civil Resources, ein in Virginia ansässiges Vermessungs- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen, das drei Bundesstaaten und Großkunden versorgt, einschließlich des US-Verkehrsministeriums

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech übernimmt Cardinal Civil Resources, ein in Virginia ansässiges Vermessungs- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen, das drei Bundesstaaten und Großkunden versorgt, einschließlich des US-Verkehrsministeriums

Vancouver, British Columbia, (7. August 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Business-Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute den Abschluss seiner achten und bis dato größten Drone as a Service-Übernahme bekannt. Das Unternehmen hat Cardinal Civil Resources übernommen, ein Vermessungs- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Williamsburg, Virginia, das Betriebe in Virginia, North Carolina und South Carolina unterhält. Die Übernahme stärkt die DaaS-Präsenz von ZenaTech im Südosten und erweitert das Portfolio an renommierten Großkunden, einschließlich des US-Verkehrsministeriums (USDOT). Die Übernahme erfolgt zudem zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die inländische Drohnenbranche und steht im Einklang mit dem kürzlich von US-Verkehrsminister Sean P. Duffy präsentierten BVLOS- (Beyond Visual Line of Sight)-Gesetzesvorschlag, der den kommerziellen Einsatz unbemannter Systeme landesweit erweitern soll.

Cardinal Civil Resources wurde 2010 von einem Veteranen der Vermessungs- und Ingenieurbranche gegründet und hat sich hohes Ansehen bei der Durchführung komplexer Vermessungs- und Kartierungsprojekte für das USDOT und andere Bundesbehörden sowie für staatliche Behörden, Gemeinden und namhafte städtische Kunden erarbeitet. Das kommerzielle Portfolio von Cardinal umfasst ein großes, landesweit tätiges Hausbauunternehmen sowie diverse Wohnbauunternehmen, große Mehrfamilienhausbauunternehmen, Flughafenhangars und den US National Park Service, was die Breite seiner Betriebe und die Tiefe seiner vertrauensvollen Kundenbeziehungen widerspiegelt.

Diese achte Übernahme erweitert nicht nur unsere nationale Präsenz, sondern verbindet uns auch mit einem tief verwurzelten Stamm von erstklassigen langfristigen Kunden aus dem staatlichen und kommerziellen Bereich, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die vertrauensvollen Beziehungen von Cardinal - von Verkehrsbehörden bis hin zu landesweit angesehenen Hausbauunternehmen - stellen eine solide Basis für die Skalierung von Drone as a Service im Südosten dar. Angesichts des soeben vom US-Verkehrsminister präsentierten BVLOS-Gesetzes und der wachsenden landesweiten Dynamik im Bereich der Modernisierung der inländischen Infrastruktur sind wir davon überzeugt, dass sich ZenaTech mit seinem DaaS-Angebot in einer günstigen Position befindet, um dort führend zu sein, wo Innovation auf Nachfrage trifft.

Cardinal Civil Resources erweitert die DaaS-Fähigkeiten von ZenaTech in den folgenden Schlüsselbereichen:

- Etablierte Betriebe im Südosten und unmittelbarer Marktzugang in wachstumsstarke Märkte in Virginia, North Carolina und South Carolina - Regionen mit laufenden Infrastrukturinvestitionen und öffentlichen Ausschreibungen

- Mehrjährige Verträge mit Bundes-, Landes- und Gemeindebehörden, die einen stabilen, langfristigen Umsatz gewährleisten und das Know-how des Unternehmens bei Projekten im öffentlichen Bereich vertiefen

- Kundenstamm mit Unternehmen und Bauunternehmern, der landesweit tätige Hausbauunternehmen, Wohnbauunternehmen, Flughafenbetreiber und Parkdienstleister umfasst, erschließt neue vertikale Märkte für den skalierbaren Drone as a Service-Einsatz

Der am 5. August von US-Verkehrsminister Sean Duffy präsentierte Gesetzesvorschlag zur Erweiterung der Beyond Visual Line of Sight- (BVLOS)-Betriebe macht Einzelfallausnahmen überflüssig und ersetzt diese durch einen optimierten, standardisierten Rahmen. Diese Änderung ermöglicht einen breiteren Einsatz von Drohnen für zahlreiche staatliche Land- und Straßenprojekte. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Übernahme von Cardinal zum genau richtigen Zeitpunkt erfolgt, da sie die moderne Drohnentechnologie von ZenaDrone mit der bewährten Vermessungsexpertise von Cardinal nutzt, um schnellere, effizientere, sicherere und präzisere Ergebnisse für staatliche Projekte zu liefern, insbesondere in größeren zu vermessenden Gebieten oder in abgelegenem und unzugänglichem Gelände, das für BVLOS-Drohnen geeignet ist.

ZenaTech hat nunmehr acht Übernahmen in den USA abgeschlossen, um sein Ziel zu erreichen, bis Mitte nächsten Jahres landesweit 25 Drone-as-a-Service-Standorte zu erwerben und einzurichten. Das DaaS-Modell des Unternehmens bietet flexiblen, bedarfsorientierten Zugang zu Drohnendiensten für Vermessungen, Inspektionen, Automatisierung und vieles mehr - ohne dass Kunden in Drohnenhardware und -software, Piloten, Wartung oder die behördliche Konformität investieren müssen. Das Unternehmen übernimmt Landvermessungsunternehmen und andere Unternehmen mit hohem Innovationspotenzial, um seine landesweite Vision eines skalierbaren, technologiegestützten Multiservice-Drohnenunternehmens voranzutreiben, das auf bestehenden Kunden und wiederkehrenden Umsatzmöglichkeiten basiert.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Anbieter von Unternehmenstechnologielösungen, der sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in der Landwirtschaft, Verteidigung, Logistik und Landvermessung eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell und Netzwerk in den USA weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

