WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 21. August 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/25 07:00 FIN: Industrieproduktion 6/25 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 6/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 6/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) USA: GoPro, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25 08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen 17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25 20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25 SONSTIGE TERMINE CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. August TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call) 06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk) 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call) 07:45 DNK: Vestas, Q2-Zahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen 15:00 DEU: Patrizia, Analystencall TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/25 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 POL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 14:00 POL: Leistungsbilanz 6/25 14:00 POL: Handelsbilanz 6/25 18:00 RUS: BIP Q2/25 (vorab) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q2-Zahlen (16.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall) 07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen (14.00 h Call) 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk) 07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (15.00 h Call) 07:45 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen 08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen 08:55 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q3-Zahlen USA: Sandisk, Jahreszahlen USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 ROU: Industrieproduktion 6/25 08:00 GBR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 6/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 6/25 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 7/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 6/25 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (vorab) 14:30 USA: Erzeugerpreise 7/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. August TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25 CHN: Industrieproduktion 7/25 01:50 JPN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Industrieproduktion 6/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 7/25 09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25 12:00 IRL: Handelsbilanz 7/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/25 14:30 USA: Empire State MfG Bericht 8/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/25 15:15 USA: Industrieproduktion 7/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/25 16:00 USA: Lagerbestände 6/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab) HINWEIS ITA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. August TERMINE UNTERNEHMEN USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25 11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25 14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. August TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen 07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen DEU: Verve Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25 08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. August TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25 08:00 NOR: BIP Q2/25 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig) 08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 7/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 7/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE CHN: Mögliches Ende der Untersuchung Chinas gegen EU-Milchprodukte, Peking ---------------------------------------------------------------------------------------

