Deutschland stoppt Militärlieferungen für Israel wegen Gaza-Krieg

Berlin (Reuters) - Deutschland hat erstmals wegen des verschärften Vorgehens Israels in Gaza und der humanitären Notlage konkrete Sanktionen gegen den jüdischen Staat verhängt.

Die Bundesregierung genehmige bis auf Weiteres keine Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel, die in dem Küstengebiet zum Einsatz kommen könnten, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag in Berlin. Das in der Nacht vom israelischen Sicherheitskabinett beschlossene, noch härtere militärische Vorgehen erscheine nicht zielführend, sagte der CDU-Vorsitzende. Merz betonte zugleich das Recht Israels, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. "Die Freilassung der Geiseln und zielstrebige Verhandlungen über einen Waffenstillstand haben für uns oberste Priorität."

Aufgrund der Verfolgung und Ermordung von sechs Millionen Juden während der Nazi-Zeit gilt eine enge Freundschaft zu Israel als Staatsräson. Während andere europäische Partner wie Großbritannien oder Frankreich bereits eine Anerkennung von Palästina im Zuge des israelischen Vorgehens in Gaza in Aussicht gestellt hatten, blieb Deutschland zurückhaltend.

Die Ankündigung Israels, eine neue Offensive zur vollständigen Entwaffnung der radikalislamischen Hamas zu starten und dabei auch Gaza-Stadt zu besetzen, löste international Besorgnis und Empörung aus. EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen rief Israel auf, die Entscheidung zu überdenken. Es müsse einen Waffenstillstand sowie humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza geben.

Welche konkrete Auswirkung die teilweise Aussetzung der Waffenlieferungen hat, ist unklar. In Regierungskreisen hatte es zuletzt geheißen, Israel habe ohnehin keine Anträge auf Lieferungen wie Panzer, Lastwagen oder Infanteriewaffen gestellt. U-Boote oder Raketenabwehr etwa gegen iranische Attacken sind wiederum nicht erfasst von dem Boykott. Bereits die Ampel-Regierung hatte erklärt, man differenziere bei Waffenlieferungen genau zwischen Abwehrwaffen und solchen, die in Gaza eingesetzt werden könnten. Die Waffenexporte insgesamt gingen 2024 auf gut 160 Millionen Euro zurück. Welche genau geliefert wurden, gibt die Regierung nicht bekannt.

BUNDESREGIERUNG WOLLTE GESPRÄCHSKANAL AUFRECHT ERHALTEN

Ziel Deutschlands war es, einen Gesprächskanal zur rechtsgerichteten israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu aufrechtzuerhalten und so Einfluss auszuüben. Die Erklärungen etwa beim Besuch von Außenminister Johann Wadephul (CDU) in der vergangenen Woche in der Region hatten allerdings an Schärfe gewonnen. So wandte man sich scharf gegen Annexionspläne Israels im Westjordanland. Parallel warf die Bundeswehr über Gaza Hilfslieferungen ab, um die Notlage dort zumindest etwas zu lindern. Die Bundesregierung hoffte aber vor allem auf eine bessere Versorgung der Menschen im Gazastreifen durch Israel, die sich zuletzt ansatzweise abgezeichnet hatte. Der Beschluss zu einer verschärften Offensive und zur Einnahme von Gaza-Stadt führte zu einem Kurswechsel.

Der Koalitionspartner SPD unterstützte die Entscheidung. Vor allem die SPD-Fraktion hatte seit längerem auf mehr Härte gegen Israel gedrungen und verschiedene Sanktionen, darunter auch den Militär-Boykott, ins Gespräch gebracht. "Das ist eine richtige Entscheidung", sagte SPD-Chef und Vize-Kanzler Lars Klingbeil zum Stopp der Waffenlieferungen. Dem Staat Israel gelte die volle Solidarität, aber Falsches müsse benannt werden. Das humanitäre Leid in Gaza sei unerträglich, erklärte Klingbeil weiter. Es dürften zudem keine weiteren Fakten geschaffen werden, die einer Zwei-Staaten-Lösung entgegenstünden. "Klar ist auch: Die Freilassung aller Geiseln und eine Waffenruhe sind von größter Dringlichkeit."

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, forderte jedoch weitergehende Schritte. "Wir begrüßen, dass der Bundeskanzler unseren Forderungen folgt und einen Stopp von Waffenlieferungen ankündigt", sagte er dem Magazin "Stern". Dies könne aber nur ein erster Schritt sein. "Es müssen noch weitere folgen, wie eine Ganz- oder Teilaussetzung des EU-Assoziierungsabkommens oder die medizinische Evakuierung insbesondere von schwer verletzten Kindern", sagte Ahmetovic. "Zudem dürfen Sanktionen gegen israelische Minister kein Tabu mehr sein."

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) kritisierte die Entscheidung der Bundesregierung. Sollte sie bestehen bleiben, sei dies ein "Punktsieg der Hamas im globalen Propagandakrieg", teilte die DIG mit. Vor "deutscher Hochnäsigkeit" sei gewarnt. Wenn Israel sich bei Rüstungslieferungen nach Deutschland revanchieren sollte, sehe es um die Zukunft deutscher Luftsicherheit schlecht bestellt aus.

