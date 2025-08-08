EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.08.2025 / 10:42 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Straße 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|01.08.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,98 %
|2,04 %
|5,02 %
|295618651
|letzte Mitteilung
|2,87 %
|2,05 %
|4,92 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|8815866
|0,00 %
|2,98 %
|Summe
|8815866
|2,98 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Call Option
|Vom 19.09.2025 bis 20.03.2026
|jederzeit
|3477913
|1,18 %
|Right of recall over securities lending agreements
|jederzeit
|jederzeit
|1382408
|0,47 %
|Summe
|4860321
|1,64 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Put Option
|Vom 19.09.2025 bis 19.12.2025
|jederzeit
|Physisch
|753500
|0,25 %
|Retail Structured Product
|Vom 27.09.2074 bis 19.02.2075
|jederzeit
|Bar
|722
|0,00 %
|Equity Swap
|Vom 25.09.2025 bis 19.05.2027
|jederzeit
|Bar
|326227
|0,11 %
|Convertible Bond
|10.03.2029
|jederzeit
|Physisch
|94475
|0,03 %
|Summe
|1174924
|0,40 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Services LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Limited
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Investments (UK)
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. International plc
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. LLC
|%
|%
|%
|Prime Dealer Services Corp.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Smith Barney LLC
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Die Mitteilung wurde durch den Erwerb von Kundenwertpapieren ausgelöst, an denen Morgan Stanley & Co. LLC ein Nutzungsrecht hat.
Datum
|07.08.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
