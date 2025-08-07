EQS-News: Leifheit AG veröffentlicht finale Zahlen für das erste Halbjahr 2025

EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Leifheit AG veröffentlicht finale Zahlen für das erste Halbjahr 2025



07.08.2025

Leifheit AG veröffentlicht finale Zahlen für das erste Halbjahr 2025

Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 erreicht 123,4 Mio. EUR

Konzern-EBIT beläuft sich auf 2,0 Mio. EUR, belastet durch den Umsatzrückgang, Sondereffekte im Zusammenhang mit einem strategischen Optimierungsprojekt sowie negative Fremdwährungseffekte

Konzern-EBIT vor Sondereffekten liegt bei 3,8 Mio. EUR

Bruttomarge vor Sondereffekten verbessert sich auf 45,3 Prozent (+0,9 Prozentpunkte)

Erfolgreiche Markteinführung der Produktinnovation SUPERDUSTER im volumenstärksten Segment der mechanischen Reinigung und Vermarktungsaktivitäten sorgen für Wachstumsimpulse im zweiten Halbjahr

Nassau, 7. August 2025 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat im ersten Halbjahr 2025 weitere strategische Maßnahmen erfolgreich auf den Weg gebracht und damit wichtige Weichen für ein nachhaltiges profitables Wachstum gestellt.

Vor dem Hintergrund herausfordernder Marktbedingungen hat der Leifheit-Konzern im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 123,4 Mio. EUR erwirtschaftet. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 135,0 Mio. EUR). Strategische Sortimentsbereinigungen und die Insolvenz eines bedeutenden Handelspartners belasteten die Umsatzentwicklung. Darüber hinaus war eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in sämtlichen Absatzregionen spürbar. So erwirtschaftete der Leifheit-Konzern im Heimatmarkt Deutschland einen Umsatz von 51,0 Mio. EUR nach 54,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Die deutlich spürbare Kaufzurückhaltung im Non-Food-Bereich hat im ersten Halbjahr für starken Gegenwind gesorgt. Gleichzeitig sehen wir uns mit den eingeleiteten Wachstums- und Effizienzinitiativen auf dem richtigen Weg. Mit unserem strategischen Optimierungsprojekt in der Produktion – der Bündelung der kompletten Spritzgussfertigung am hochmodernen Produktionsstandort Blatná – konnten wir eine weitere bedeutende Maßnahme umsetzen, mit der wir Effizienzen generieren und signifikante Kostenvorteile von circa 2 Mio. EUR pro Jahr erzielen werden. Mit der im Juli erfolgten Markteinführung unserer Produktinnovation SUPERDUSTER im volumenstarken Marksegment Staub und gezielten Vermarktungsaktivitäten setzen wir positive Impulse für unser Geschäft im zweiten Halbjahr und darüber hinaus.“

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) erreichte im Berichtszeitraum 2,0 Mio. EUR (Vorjahr: 7,0 Mio. EUR). Zum einen wurde das Ergebnis durch den Umsatzrückgang sowie durch negative Fremdwährungseffekte belastet. Zudem wirkten Sondereffekte im Zusammenhang mit dem strategischen Optimierungsprojekt in der Produktion in Höhe von 1,8 Mio. EUR auf das Konzern-EBIT im zweiten Quartal. Das EBIT vor diesen Sondereffekten belief sich somit im ersten Halbjahr 2025 auf 3,8 Mio. EUR.

Insgesamt resultieren aus dem Optimierungsprojekt zur Bündelung der technologischen Kompetenzen zusätzliche Investitionen von rund 1,6 Mio. EUR sowie Sondereffekte von etwa 3 Mio. EUR, die das Ergebnis des Leifheit-Konzerns im Gesamtjahr 2025 belasten werden.

Die um die Sondereffekte bereinigte Bruttomarge stieg im ersten Halbjahr 2025 um 0,9 Prozentpunkte auf 45,3 Prozent (Vorjahr: 44,4 Prozent), vor allem bedingt durch die verbesserte Profitabilität, Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie positive Produktmixeffekte. Damit konnte der positive Trend der letzten zwei Jahre fortgesetzt werden.

Nach Abzug der Steuern ergab sich für das erste Halbjahr 2025 ein Periodenergebnis in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 4,7 Mio. EUR). Der Free Cashflow belief sich angesichts des Rückgangs des Mittelzuflusses aus der betrieblichen Tätigkeit und erhöhter Investitionen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit dem strategischen Optimierungsprojekt, auf -4,1 Mio. EUR (Vorjahr: 9,9 Mio. EUR).

Umsatz nach Segmenten

Im Segment Household verzeichnete der Leifheit-Konzern im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 104,9 Mio. EUR (Vorjahr: 113,2 Mio. EUR). Das bedeutend kleinere Segment Wellbeing mit der Marke Soehnle erreichte einen Umsatz von 5,9 Mio. EUR nach 7,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das Segment Private Label, in dem hauptsächlich Handelsmarken durch die französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby vertrieben werden, verbuchte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 12,6 Mio. EUR (Vorjahr: 14,1 Mio. EUR).

Ausblick 2025

Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte erklärt Alexander Reindler: „Wir erwarten, dass das Marktumfeld in den relevanten Produktkategorien auch im zweiten Halbjahr schwierig sein wird. Unser Fokus liegt unverändert auf der konsequenten Umsetzung der Strategie. So wollen wir die Bruttomarge stärken und die Effizienz im Konzern weiter erhöhen, zum Beispiel durch die angestoßene Einführung des ERP-Systems SAP S/4HANA. Und wir wollen das Wachstum in wichtigen europäischen Kernmärkten trotz erschwerter Bedingungen ankurbeln, unter anderem durch den Ausbau der verschiedenen Online-Marktplätze und die Nutzung unserer Innovationskraft. Dabei konzentrieren wir uns auf die Stärkung unserer Kernkategorien mechanisches Reinigen und Trocknen. So gilt unser Fokus beispielsweise unserer BLACK LINE, die mit margenstarken Bestsellern weiteres Potential bietet. Gleichzeitig werden die negativen Effekte aus der Sortimentsbereinigung und der Insolvenz eines Handelspartners im zweiten Halbjahr deutlich an Relevanz verlieren.“

Der Vorstand rechnet nunmehr für das Gesamtjahr 2025 mit einem Rückgang des Konzernumsatzes von 5 bis 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Das Konzern-EBIT soll einen Wert zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR erreichen. Für den Free Cashflow prognostiziert der Vorstand einen Betrag im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Weitere Informationen finden Sie im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025, der online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht.

Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download zur Verfügung.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigte etwa 1.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218

