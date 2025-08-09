Wochenrückblick – Zollvereinbarung lässt auf sich warten

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Umsetzung der vereinbarten Zollsenkung zwischen der EU und den USA verzögert sich, während Präsident Trump mit neuen Strafzöllen droht. Trotz wachsender Handelskonflikte mit den USA verzeichnen deutsche Exporte im ersten Halbjahr ein leichtes Wachstum. Infineon droht wegen geplanter US-Zölle auf Halbleiter der Verlust wichtiger Marktanteile in den Vereinigten Staaten. Siemens und Siemens Energy melden starke Quartalszahlen und profitieren von einem anhaltenden Auftragsboom.





Globaler Aktienmarkt – Neuer Aufschwung



Die globalen Indizes scheinen neuen Aufschwung gefunden zu haben. Am Freitagnachmittag notierte der DAX® rund 3,27 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs. Im Vergleich zum Vorwochenkurs, lag der Dow Jones Industrial Average® am Donnerstagabend rund 0,87 Prozent im Plus und auch der S&P 500® legte um rund 1,63 Prozent zu. Der technologielastige NASDAQ-100 Index® lag am Donnerstagabend rund 2,75 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs.







