Aktien Asien: CSI 300 legt moderat zu - Kein Handel in Tokio wegen Feiertag

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben sich die Aktienmärkte in China und Hongkong zum Wochenauftakt wenig bewegt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg am Montag kurz vor Handelsschluss um 0,38 Prozent und baute damit die Gewinne der vergangenen Woche aus. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel minimal nach.

Insgesamt agierten die Anleger angesichts wichtiger, in dieser Woche anstehender Wirtschaftsdaten vorsichtig. Die Blicke richten sich zum Beispiel auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird.

Zudem hoffen die Anleger auf eine mögliche Verlängerung der Frist für die Verhängung von US-Zöllen auf chinesische Exporte. "Der Markt hat die hohe Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung des Zollstreits um weitere 90 Tage voll und ganz akzeptiert", sagte Chris Weston, Analyst bei der Pepperstone Group.

In Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Am australischen Markt ging es moderat nach oben. Der S&P/ASX 200 gewann 0,43 Prozent. Es wird erwartet, dass die Zentralbank des Landes am Dienstag ihre Geldpolitik lockern wird, da der Inflationsdruck nachlässt./la/stk