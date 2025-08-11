Werbung ausblenden
Wall Street

Aktien New York: Kaum veränderter Wochenstart

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Nach den Kursgewinnen am Freitag sind die US-Börsen am Montag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 notierten wenige Minuten nach der Eröffnung jeweils knapp im Plus. Für den Nasdaq 100 reichte es für ein Rekordhoch. Zuletzt stand er bei 23.623 Punkten. Beim Dow waren es 44.203 Punkte und beim S&P 500 6.393 Punkte.

Anleger agieren vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik vorsichtig. Zunächst warten die Investoren auf frische Inflationsdaten am Dienstag, die große Bedeutung haben mit Blick auf die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Weitere Anstiege der Gesamtinflationsrate wie auch der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel würden erwartet, und darin dürfte sich auch der preistreibende Einfluss erhöhter Zölle niederschlagen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Am Freitag steht eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NEW YORK
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?heute, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Ukraine-Verhandlungen im Fokus
Rüstungswerte unter Druckheute, 08:45 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck
IPO
Raketenhersteller Firefly schießt zum Börsengang 55 Prozent hoch07. Aug. · onvista
Raketenhersteller Firefly schießt zum Börsengang 55 Prozent hoch
Minus 25 Prozent
US-Firma Rumble prüft Milliarden-Offerte für deutsche Northern Dataheute, 07:51 Uhr · Reuters
US-Firma Rumble prüft Milliarden-Offerte für deutsche Northern Data
Dax Tagesrückblick 08.08.2025
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt08. Aug. · onvista
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt
Wall Street
New York Ausblick: Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstagheute, 14:55 Uhr · dpa-AFX
New York Ausblick: Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstag
Weitere Artikel
Werbung ausblenden