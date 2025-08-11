Dax zur Eröffnung am Montag höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Kursverluste bei den Rückversicherern hatten ihn am Ende einer starken Börsenwoche ausgebremst. Der deutsche Leitindex ging am Freitag quasi unverändert bei 24.162 Punkten aus dem Handel.

Neben den Dauerbrenner-Themen US-Handelspolitik und Zölle behalten die Anleger auch die politischen Entwicklungen rund um den Ukraine-Russland-Krieg im Blick.

Das Statistische Bundesamt legt Zahlen zu den Insolvenzen im Mai und einen Schnellindikator für den Juli vor. Berechnungen des IWH-Instituts aus Halle zufolge sind die Pleiten im vorigen Monat gestiegen. Weitere relevante Konjunkturindikatoren stehen nicht im Kalender.

Bei den Unternehmen legen am Montag unter anderem Salzgitter, Hypoport und Atoss Software ihre Quartalsberichte vor, wobei alle bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht haben. Die japanische Börse bleibt wegen eines Feiertags geschlossen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.162,86

EuroStoxx50 5.347,74

EuroStoxx50-Future 5.369,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 44.175,61 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 6.389,45 +0,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.653,50 +0,5%

Hang Seng 24.901,59 +0,2%

