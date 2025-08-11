EQS-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
11.08.2025 / 16:34 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Dierig Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2025
Ort:
https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dierig Holding AG
|Kirchbergstraße 23
|86157 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.dierig.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2182298 11.08.2025 CET/CEST