EQS-DD: PharmaSGP Holding SE: FUTRUE GmbH, Einlieferung von weiteren insgesamt 39.678 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 8. August 2025 ...
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.08.2025 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|FUTRUE GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Clemens
|Nachname(n):
|Fischer
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PharmaSGP Holding SE
b) LEI
|3912005CZ12PVVCIPT91
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2P4LJ5
b) Art des Geschäfts
|Einlieferung von weiteren insgesamt 39.678 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 8. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG (7. August 2025, 18.00 Uhr CEST) und dem Meldestichtag der am 11. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG (8. August 2025, 18.00 Uhr CEST)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,00 EUR
|1.110.984,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,00 EUR
|1.110.984,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
11.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PharmaSGP Holding SE
|Lochhamer Schlag 1
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Internet:
|https://pharmasgp.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100116 11.08.2025 CET/CEST
