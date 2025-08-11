EQS-News: ParTec AG: ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Patent/Rechtssache

ParTec AG: ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein



11.08.2025 / 07:59 CET/CEST

ParTec AG: ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein

München, 11. August 2025 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN:A3E5A3) und ihr Lizenzagent BF exaQC AG haben beim Einheitlichen Patentgericht (UPC) in München eine weitere Patentverletzungsklage gegen die NVIDIA Corporation eingereicht (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 9. August 2025). Gegenstand dieser Klage ist die Verletzung eines weiteren ParTec-Patents in der zentralen Architektur von KI-Supercomputern, der Anordnung und Interaktion von Mikroprozessoren wie CPUs und GPUs. Mit der Klage wird beantragt, NVIDIA zu verpflichten, den Vertrieb wesentlicher Produkte seines DGX-Produktportfolios in 18 patentgeschützten Ländern in Europa zu unterlassen. Darüber hinaus werden in der Klage unter anderem die Offenlegung früherer Vertriebsaktivitäten sowie Schadenersatz gefordert.

ParTec verfügt zusammen mit der BF exaQC AG über ein umfangreiches Patentportfolio im Bereich Supercomputing und Mikroprozessoren. Ein Kernelement des Patentportfolios ist die von ParTec entwickelte und patentierte dynamische Modulare System Architektur (dMSA). Mit ihr lassen sich unter anderem Mikroprozesse unterschiedlicher Bauart und Leistungsfähigkeit, wie CPU und GPU, auch während einer Berechnung intelligent einander zuordnen. Die dMSA von ParTec wird heute in vielen der größten Supercomputer Europas eingesetzt und spielt eine zentrale Rolle in Supercomputern für künstliche Intelligenz.

ParTec und NVIDIA nahmen 2019 Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung von GPUs für Supercomputer auf. Im Rahmen dieses Prozesses stellte ParTec seine ParaStation-Software, seine wichtigsten Patente und die dMSA vor und legte Kopien davon vor. Eine gemeinsame Entwicklung der Verwendung von GPUs wurde von NVIDIA nicht weiterverfolgt. In den folgenden Jahren arbeiteten die beiden Unternehmen jedoch bei der Konstruktion verschiedener Supercomputer zusammen, für die NVIDIA GPUs lieferte.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Supercomputern und Quantencomputern engagiert sich ParTec für den Aufbau einer europäischen Infrastruktur von großen und auf KI spezialisierten Supercomputern, zu denen auch Produkte von NVIDIA gehören. Derzeit finden jedoch keine Gespräche zwischen ParTec und NVIDIA über die Lieferung von GPUs für bevorstehende Projekte statt. NVIDIA hat erklärt, dass diese Entscheidung auf der jüngsten Klage von ParTec gegen Microsoft, laut eigener Aussage der größte Kunde von NVIDIA, in Texas, USA, bezüglich derselben Patente, die nun in München geltend gemacht werden, basiert. Diese Ablehnung besteht bis heute fort und könnte wettbewerbs- und kartellrechtliche Auswirkungen haben.

Bernhard Frohwitter, CEO von ParTec, erklärte: „Insbesondere NVIDIA und Microsoft nutzen unsere patentierte dMSA-Technologie, die für den Betrieb einer leistungsstarken KI-Supercomputing-Infrastruktur unerlässlich ist. Die USA haben derzeit ein Quasi-Monopol in diesem Bereich, was europäische Unternehmen in eine stark abhängige Position bringt und die Stellung Europas als Hightech-Standort gefährdet. Wir können nicht akzeptieren, dass unsere Technologie genutzt wird, während die Durchsetzung unserer Rechte eine Zusammenarbeit verhindert.“

Über ParTec

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Supercomputern für Höchstleistungsrechnen und KI auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele Höchstleistungssysteme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt, im Produktiveinsatz betreut und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen an massive Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com.

Investor Relations:

Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com

edicto GmbH

Doron Kaufmann

E-Mail: partec@edicto.de

