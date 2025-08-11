Inlandstourismus stabil - Zahlen für Juni

WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz des eher durchwachsenen Wetters haben die deutschen Städte und Urlaubsgebiete im bisherigen Jahresverlauf viele Gäste aus dem In- und Ausland begrüßen können. Die Zahlen lagen in den ersten fünf Monaten nur knapp unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Das Statistische Bundesamt berichtet an diesem Montag (8.00 Uhr), wie die Bilanz im Juni ausgefallen ist.

Im Mai dieses Jahres hatten deutlich weniger Menschen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben übernachtet als im Vorjahresmonat. 47,5 Millionen Übernachtungen bedeuten einen Rückgang um 2,6 Prozent. Ein wichtiger Grund für den Rückgang könnten den Statistikern zufolge die späteren Pfingstferien gewesen sein, die 2025 anders als im Vorjahr überwiegend erst im Juni lagen.

Der Rückstand zum Rekordjahr 2024 betrug nach fünf Monaten mit 173 Millionen Übernachtungen nur 0,8 Prozent./hgo/DP/nas