Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Ukraine-Gipfel in Alaska
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu Ukraine-Gipfel in Alaska:
"Für die Ukraine und ihre Verbündeten in Europa ist das Treffen vor allem eines: ein großes Risiko. Im Gegensatz zu Selenskyj sind viele Ukrainer nach dreieinhalb zermürbenden Kriegsjahren zähneknirschend dazu bereit, Gebiete an Russland abzutreten. Doch über ihr Schicksal darf nicht ohne sie entschieden werden. Zugleich darf Putin nicht den Eindruck bekommen, dass er nach dem Modell Ukraine weitere Gebiete - etwa im Baltikum - erobern könne."/yyzz/DP/nas
