Werbung ausblenden

Weniger Touristen in Berlin

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Touristen in Berlin ist im ersten Halbjahr leicht zurückgegangen. Rund sechs Millionen Gäste besuchten die Hauptstadt in den ersten sechs Monaten, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren etwa 100.000 weniger Besucherinnen und Besucher als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen in Berliner Herbergen ging ebenfalls um rund eine halbe Million auf 13,9 Millionen zurück.

Während die Zahl der Touristen aus dem Inland nahezu stabil blieb, schwächelte insbesondere die Nachfrage aus dem Ausland. Mit rund 2,1 Millionen kam rund ein Drittel aller Gäste aus anderen Ländern. Sie buchten insgesamt etwa 5,6 Millionen Übernachtungen - ein Rückgang von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr./maa/DP/nas

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden