029 Group SE: Portfoliounternehmen Limestone Capital investiert in Nokken

Berlin, 12. August 2025. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Investmentplattform für Hospitality und Lifestyle, gibt bekannt, dass das Portfoliounternehmen Limestone Capital eine Beteiligung von über 30% an Nokken erworben hat, einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von designorientierten modularen Kabinen.

Die Partnerschaft soll die internationale Expansion von Nokken beschleunigen und das Wachstum in Europa, Großbritannien, den Vereinigten Staaten sowie bei neuen Markteintritten in Asien und Australien unterstützen. Die Investition unterstreicht Limestones Engagement für innovative, nachhaltige Hospitality-Ventures auf höchstem Niveau.

„Nokken verkörpert eine einzigartige Schnittmenge aus wunderschönem Design, Funktionalität und emotionaler Wirkung“, sagte Grazi Painelli, Managing Director und Head of Acquisitions bei Limestone Capital. „Das Unternehmen definiert neu, wie wir die Natur erleben, und sein skalierbares Modell passt perfekt zu unserer Vision für die Zukunft der Hospitality.“

Nokken ist längst mehr als nur ein Designer und Hersteller modularer Kabinen – das Unternehmen prägt eine neue Kategorie im Bereich Retreat-Hospitality. Während ein Großteil der traditionellen Hotellerie weiterhin auf kostenintensive städtische Entwicklungen setzt, treibt Nokken den Wandel hin zu agilen, naturverbundenen Aufenthalten voran. Dieses „Retreat“-Modell, das von progressiven Marken wie Autocamp oder durch den Erwerb von Postcard Cabins durch Marriott übernommen wurde, ermöglicht eine schnellere Umsetzung, geringere Kosten und eine höhere Gästeattraktivität. Mit seinen Kabinen und ergänzenden Dienstleistungen befähigt Nokken Partner, skalierbare Erlebnisse an einzigartigen Orten wie Wäldern, Bergen und Küsten zu schaffen – statt in urbanen Betonlandschaften – und positioniert sich damit an der Spitze einer Bewegung, die neu definiert, wo und wie Menschen reisen und übernachten.

Die Investition wird die Expansion von Nokken vorantreiben und in erster Linie genutzt, um strategische Partnerschaften mit Grundstückseigentümern und Betreibern aufzubauen, wichtige Komponenten der Nokken-Lieferkette zu erwerben sowie die Vertriebs- und Marketingkapazitäten auszubauen.

„Limestone Capital ist für Nokken eine großartige strategische Ergänzung. Die Partnerschaft mit Limestone ermöglicht es uns, unsere Produkte an einige der besten Reiseziele der Welt zu bringen und sicherzustellen, dass Endkunden die Natur auf neue, sinnvolle Weise erleben können“, sagte Craig McDonald, CEO der Nokken Group. „Ihre Hospitality-Expertise und operative Exzellenz werden entscheidend sein, wenn wir unser Geschäft skalieren.“

„Wir waren schon immer überzeugt, dass großartiges Design nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern auch der Wirkung ist. Diese Partnerschaft gibt uns die Plattform, Nokkens Vision auf eine globale Bühne zu bringen, auf der Architektur, Natur und Emotion in kraftvoller und zielgerichteter Weise zusammenfinden“, sagte James Van Tromp, Mitbegründer und Chief Product Officer.

Da Nachhaltigkeit zunehmend ein entscheidender Treiber des modernen Reisens ist, bietet Nokkens Modell eine überzeugende Lösung: außergewöhnliche Aufenthalte mit minimalem ökologischem Fußabdruck. Die modularen Designs mit geringer Flächeninanspruchnahme minimieren Eingriffe in die Natur, setzen auf verantwortungsbewusste Materialien und vermeiden die hohen Infrastrukturanforderungen herkömmlicher Bauweisen. So wird Hospitality auch an sensiblen oder abgelegenen Standorten möglich. Dieser Ansatz erfüllt die Erwartungen klimabewusster Reisender, schafft operative Effizienzen und positioniert Nokken – mit der Unterstützung von Limestone – als führenden Anbieter im nachhaltigen Retreat-Segment und als neuen Maßstab für verantwortungsvolle, erlebnisreiche Hospitality.

Weitere Informationen: the-nokken.com/

Über Limestone Capital AG

Limestone Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen und Wertschöpfung in der Erlebniswirtschaft spezialisiert hat. Wir entwickeln und gründen Markenplattformen im globalen Reise- und Hospitality-Sektor, oft in Verbindung mit einer wertsteigernden Immobilienstrategie. Limestone berät Family Offices und institutionelle Investoren bei ihren Investitionsstrategien und hat über 1 Milliarde Euro in seine verschiedenen Plattformen im Hospitality-Sektor investiert. Zu den bestehenden Portfoliogesellschaften gehören Aethos Hotels, Emerald Stay, Loisium Wine & Spa Hotels, Voaara sowie verschiedene operative Immobilienanlagen an europäischen Standorten wie Madrid, Mailand, Lissabon, Ericeira, Mallorca, Korsika und Sardinien.

Weitere Informationen: https://www.limestone-capital.com/

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

