Original-Research: elumeo SE (von Montega AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: elumeo SE - von Montega AG

12.08.2025 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu elumeo SE

     Unternehmen:               elumeo SE
     ISIN:                      DE000A11Q059

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      12.08.2025
     Kursziel:                  2,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Restrukturierung läuft planmäßig - Fokus auf Effizienz und Margenstärkung

Mit der Vorlage der H1-Zahlen 2025 am 12.08. hat elumeo gezeigt, dass die im
April gestarteten Restrukturierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

[Tabelle]

Im zweiten Quartal 2025 gingen die Umsatzerlöse erwartungsgemäß infolge des
bewusst eingeleiteten Rückzugs aus margenschwachen Produktsegmenten unter 50
EUR deutlich zurück. Im Jahresvergleich reduzierte sich der Quartalsumsatz
um 18,1% auf 9,2 Mio. EUR, während die Rohertragsmarge mit 47,8% (Vj.:
49,6%) im oberen Bereich des für 2025 avisierten Zielkorridors zwischen 46%
und 49% lag. Das bereinigte EBITDA fiel mit 73 TEUR (Vj.: 178 TEUR) zwar
deutlich niedriger aus als im Vorjahresquartal, kehrte nach zwei
Verlustperioden aber wieder in die Gewinnzone zurück.

Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Umsatzrückgang von 10,1% auf 20,2
Mio. EUR, begleitet von einer Bruttomarge von 46,1% (Vj.: 49,1%) und einem
bereinigten EBITDA von -478 Tsd. EUR (Vj.: +326 TEUR). Positiv ist, dass die
operative Kostenbasis bereits vor der vollen Wirksamkeit der Sparmaßnahmen
spürbar reduziert werden konnte. So sanken die Vertriebs- und
Verwaltungskosten in Q2 bereits um 16% auf 5,0 Mio. EUR. Die vollen Effekte
des Kostensenkungsprogramms - darunter die Reduktion der täglichen
Live-Sendezeit von 15 auf 10 Stunden, der Abbau von rund 50 Vollzeitstellen
sowie der verstärkte Einsatz von KI - werden ab Q3/2025 sichtbar und sollen
die jährlichen Aufwendungen insgesamt um rund 5,9 Mio. EUR verringern.

Ein wesentlicher optionaler Werttreiber bleibt der laufende Rechtsstreit mit
einem führenden Kabelnetzbetreiber, der möglicherweise über mehrere Jahre zu
hohe Einspeisegebühren vereinnahmt hat. Laut drei unabhängigen Gutachten
besteht Anspruch auf eine deutliche Gebührenreduktion sowie auf eine
rückwirkende Entschädigung im zweistelligen Millionenbereich. Im Erfolgsfall
könnte dies nicht nur zu einer erheblichen strukturellen Entlastung führen,
sondern auch einen signifikanten Sonderertrag generieren.

Ausblick: Die Guidance wurde im Rahmen der Veröffentlichung bestätigt. Es
wird weiterhin ein Umsatzrückgang von 10 bis 15% und ein (um
Restrukturierungskosten bereinigtes) EBITDA zwischen -0,5 und 0,1 Mio. EUR
erwartet.

Fazit: Angesichts des planmäßigen Umsatzrückgangs von 10 bis 15 % im
Gesamtjahr 2025 bleibt der Ausblick zwar verhalten, doch mit dem Fokus auf
margenstarke Segmente, der zunehmenden Automatisierung und einer klaren
Kostenagenda ist die Grundlage für eine nachhaltige Rückkehr in die
Gewinnzone ab 2026 gelegt. Wir bestätigen unser Halten-Votum mit einem
unveränderten Kursziel von 2,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ea33a0b1a03edf83df109c3e835ab75c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

