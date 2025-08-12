Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG 12.08.2025 / 11:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.08.2025 Kursziel: 18,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Feedback CMD: 'Zeitalter der Performance' ausgerufen Koenig & Bauer hat vergangene Woche die finalen H1-Zahlen vorgelegt und anlässlich des 40. Börsenjubiläums einen Capital Markets Day in Frankfurt veranstaltet. Im Zuge der Präsentationen fokussierte sich das neue Führungsduo Dr. Kimmich (CEO) und Dr. Blum (CFO) vor allem auf die zukünftige strategische Ausrichtung des Konzerns, die nach der Verschlankung der Strukturen nun ein 'Zeitalter der Performance' bringen soll. Positiver Free Cashflow avisiert, neues Zollregime trifft alle Wettbewerber: Da die wesentlichen operativen Eckdaten zu H1 bereits vorab berichtet worden waren (vgl. Comment vom 31.07.), dürfte dem Markt zunächst der in H1/25 schwache FCF von -83,7 Mio. EUR (Vj.: -27,7 Mio. EUR) negativ aufgestoßen sein. Dies ist auf einen Anstieg des Net Working Capitals zurückzuführen (+46,2 Mio. EUR ggü. 31.12.), wohingegen die CAPEX mit 18,4 Mio. EUR (Vj.: 27,1 Mio. EUR) deutlich geringer ausfielen. Die NWC-Quote (in % zum LTM-Umsatz) verringerte sich indes auf 26,3% (Vj.: 28,3%). Darüber hinaus stellte der Vorstand im Zuge des erwarteten und traditionell ergebnisstarken Q4 zum Jahresende wieder einen positiven FCF in Aussicht. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor bleibt aber die US-Zollpolitik, die zusammen mit der jüngsten EUR/USD-Entwicklung die Maschinen und Anlagen des Unternehmens in den USA verteuert (Umsatzanteil Nordamerika 2024: ca. 29%). Allerdings betonte der CEO, dass auch die wesentlichen Wettbewerber aus Deutschland, Schweiz, Japan oder China von Zöllen betroffen sind. Für 2026 wird daher nach wie vor ein 'deutlicher Fortschritt' in Richtung der Zielsetzung von 1,5 Mrd. EUR Umsatz bei einer EBIT-Marge von 5-6% erwartet. Eine präzisere Guidance erfolgt Anfang nächsten Jahres, wenn mehr Klarheit über den makroökonomischen Rahmen herrscht. Strukturanpassungen nahezu vollendet, Digitaldruck drückt noch die Profitabilität: Nach der Reduzierung der Konzernsegmente von ehemals drei auf zwei (P&P und S&T), der Verkleinerung des Vorstands sowie der weitestgehend abgeschlossenen Optimierungsmaßnahmen des Spotlight-Programms dürfte die zuletzt angekündigte Überprüfung strategischer Optionen für das Randgeschäft Coding (Partnerschaft, JV oder Verkauf) das letzte Puzzlestück in der Re-Fokussierung von Koenig & Bauer bilden. Zugleich betonte der CEO, dass die Coding GmbH (Umsatzanteil: ca. 5%) profitabel und zukunftsträchtig positioniert ist, aber einen nachgelagerten Markt adressiert, sodass nur begrenzte Synergien mit dem Kerngeschäft bestehen. Unverändert überzeugt zeigt sich der Vorstand hingegen vom Potenzial des industriellen Digitaldrucks, wenngleich die Nachfrage noch nicht so hoch ausfällt wie beim Go-to-Market in 2015 antizipiert. Die installierte Basis ist seither dennoch stetig gewachsen (aktuell 72 Maschinen) und nicht zuletzt der Siegeszug von KI und die KI-gestützte Digitalplattform Kyana sollten u.E. die Marktdurchdringung weiter forcieren. Wie stark das Digitalgeschäft aktuell noch das Ergebnis belastet, verdeutlichten die aus Transparenzgründen vorgelegten Kennzahlen des ehemaligen Segments Digital & Webfed, die für H1/25 ein EBIT i.H.v. -15,3 Mio. EUR (Konzern: -13,8 Mio. EUR) bzw. ein operatives EBIT von -12,8 Mio. EUR (Konzern: -9,6 Mio. EUR) zeigen. Auch hier gelang Koenig & Bauer verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (D&W EBIT operativ H1/24: -14,8 Mio. EUR) immerhin eine Verringerung der Verluste. Fazit: Nach der Neuausrichtung und Verschlankung fokussiert sich Koenig & Bauer nun auf die nachhaltige Steigerung der Profitabilität und hat ein 'Zeitalter der Performance' ausgerufen. Die Halbjahresergebnisse, das Rekord-Orderbuch und die Eindrücke des CMD stimmen uns optimistisch, dass die avisierte Zielmarge mittelfristig erreicht wird. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen' und unser Kursziel von 18,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=409d12ee81f9174c14d86e621bc9029b Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2182788 12.08.2025 CET/CEST °