Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

12.08.2025 / 11:35 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.08.2025
     Kursziel:                  18,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback CMD: 'Zeitalter der Performance' ausgerufen

Koenig & Bauer hat vergangene Woche die finalen H1-Zahlen vorgelegt und
anlässlich des 40. Börsenjubiläums einen Capital Markets Day in Frankfurt
veranstaltet. Im Zuge der Präsentationen fokussierte sich das neue
Führungsduo Dr. Kimmich (CEO) und Dr. Blum (CFO) vor allem auf die
zukünftige strategische Ausrichtung des Konzerns, die nach der Verschlankung
der Strukturen nun ein 'Zeitalter der Performance' bringen soll.

Positiver Free Cashflow avisiert, neues Zollregime trifft alle Wettbewerber:
Da die wesentlichen operativen Eckdaten zu H1 bereits vorab berichtet worden
waren (vgl. Comment vom 31.07.), dürfte dem Markt zunächst der in H1/25
schwache FCF von -83,7 Mio. EUR (Vj.: -27,7 Mio. EUR) negativ aufgestoßen
sein. Dies ist auf einen Anstieg des Net Working Capitals zurückzuführen
(+46,2 Mio. EUR ggü. 31.12.), wohingegen die CAPEX mit 18,4 Mio. EUR (Vj.:
27,1 Mio. EUR) deutlich geringer ausfielen. Die NWC-Quote (in % zum
LTM-Umsatz) verringerte sich indes auf 26,3% (Vj.: 28,3%). Darüber hinaus
stellte der Vorstand im Zuge des erwarteten und traditionell ergebnisstarken
Q4 zum Jahresende wieder einen positiven FCF in Aussicht. Ein wesentlicher
Unsicherheitsfaktor bleibt aber die US-Zollpolitik, die zusammen mit der
jüngsten EUR/USD-Entwicklung die Maschinen und Anlagen des Unternehmens in
den USA verteuert (Umsatzanteil Nordamerika 2024: ca. 29%). Allerdings
betonte der CEO, dass auch die wesentlichen Wettbewerber aus Deutschland,
Schweiz, Japan oder China von Zöllen betroffen sind. Für 2026 wird daher
nach wie vor ein 'deutlicher Fortschritt' in Richtung der Zielsetzung von
1,5 Mrd. EUR Umsatz bei einer EBIT-Marge von 5-6% erwartet. Eine präzisere
Guidance erfolgt Anfang nächsten Jahres, wenn mehr Klarheit über den
makroökonomischen Rahmen herrscht.

Strukturanpassungen nahezu vollendet, Digitaldruck drückt noch die
Profitabilität: Nach der Reduzierung der Konzernsegmente von ehemals drei
auf zwei (P&P und S&T), der Verkleinerung des Vorstands sowie der
weitestgehend abgeschlossenen Optimierungsmaßnahmen des Spotlight-Programms
dürfte die zuletzt angekündigte Überprüfung strategischer Optionen für das
Randgeschäft Coding (Partnerschaft, JV oder Verkauf) das letzte Puzzlestück
in der Re-Fokussierung von Koenig & Bauer bilden. Zugleich betonte der CEO,
dass die Coding GmbH (Umsatzanteil: ca. 5%) profitabel und zukunftsträchtig
positioniert ist, aber einen nachgelagerten Markt adressiert, sodass nur
begrenzte Synergien mit dem Kerngeschäft bestehen. Unverändert überzeugt
zeigt sich der Vorstand hingegen vom Potenzial des industriellen
Digitaldrucks, wenngleich die Nachfrage noch nicht so hoch ausfällt wie beim
Go-to-Market in 2015 antizipiert. Die installierte Basis ist seither dennoch
stetig gewachsen (aktuell 72 Maschinen) und nicht zuletzt der Siegeszug von
KI und die KI-gestützte Digitalplattform Kyana sollten u.E. die
Marktdurchdringung weiter forcieren. Wie stark das Digitalgeschäft aktuell
noch das Ergebnis belastet, verdeutlichten die aus Transparenzgründen
vorgelegten Kennzahlen des ehemaligen Segments Digital & Webfed, die für
H1/25 ein EBIT i.H.v. -15,3 Mio. EUR (Konzern: -13,8 Mio. EUR) bzw. ein
operatives EBIT von -12,8 Mio. EUR (Konzern: -9,6 Mio. EUR) zeigen. Auch
hier gelang Koenig & Bauer verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (D&W EBIT
operativ H1/24: -14,8 Mio. EUR) immerhin eine Verringerung der Verluste.

Fazit: Nach der Neuausrichtung und Verschlankung fokussiert sich Koenig &
Bauer nun auf die nachhaltige Steigerung der Profitabilität und hat ein
'Zeitalter der Performance' ausgerufen. Die Halbjahresergebnisse, das
Rekord-Orderbuch und die Eindrücke des CMD stimmen uns optimistisch, dass
die avisierte Zielmarge mittelfristig erreicht wird. Wir bekräftigen das
Rating 'Kaufen' und unser Kursziel von 18,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=409d12ee81f9174c14d86e621bc9029b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Werbung ausblenden

